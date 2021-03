Tommaso Paradiso: Sulle Nuvole Tour rinviato al 2022

A causa del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia di COVID-19, le date del Sulle Nuvole Tour, il tour di Tommaso Paradiso che avrebbe dovuto vedere l’ex leader dei Thegiornalisti esibirsi nei più importanti palazzetti in Italia nel 2021, è stato rinviato al 2022, sperando in una situazione migliore rispetto ad oggi.

Il concerto al Mediolanum Forum di Assago, previsto il 15 aprile 2021, quindi, è stato riprogrammato per venerdì 22 aprile 2022. Il concerto al PalaInvent di Jesolo, invece, previsto il 18 aprile 2021, è stato rinviato a sabato 26 marzo 2022. Il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, previsto il 22 aprile 2021, è stato riprogrammato per giovedì 7 aprile 2022. Il concerto alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, invece, previsto il 26 aprile 2021, è stato rinviato a domenica 3 aprile 2022. Il concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, previsto il 28 aprile 2021, è stato riprogrammato per martedì 29 marzo 2022. Il concerto al Pala Alpitour di Torino, invece, previsto il 30 aprile 2021, è stato rinviato a domenica 10 aprile 2022. Il concerto al PalaPartenope di Napoli, previsto il 2 maggio 2021, è stato riprogrammato per giovedì 31 marzo 2022. Il concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria, invece, previsto l’8 maggio 2021, è stato rinviato a sabato 7 maggio 2022. Il concerto al PalaCatania di Catania, previsto l’11 maggio 2021, è stato riprogrammato per martedì 3 maggio 2022 mentre il concerto al PalaFlorio di Bari, previsto il 5 maggio 2021, è stato rinviato a venerdì 29 aprile 2022.

I biglietti precedentemente acquistati sono validi per le nuove date corrispondenti.

Tommaso Paradiso – Sulle Nuvole Tour 2022: le date

Sabato 26 marzo 2022 – Jesolo (VE) – PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 – Firenze – Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 – Napoli – PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 – Torino – Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 – Bari – PalaFlorio

Martedì 3 maggio 2022 – Catania – PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 – Reggio Calabria – PalaCalafiore