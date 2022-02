Festival di Sanremo 2022, la seconda serata andrà in onda questa sera, mercoledì 2 febbraio. Alla conduzione, come sempre, Amadeus, per il terzo anno di fila. Dopo aver ospitato Ornella Muti all’esordio, questa sera accanto al presentatore ci sarà Lorena Cesarini. Queste le parole di Amadeus nel parlare di questa edizione del Festival:

Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno. Forse questo è il segno della vera rinascita o comunque un tentativo di rinascita. La mia speranza, poi, è in un Festival da ascoltare, da vedere e, perché no, da ballare

Sanremo 2022, seconda serata, i cantanti Big in gara

Ecco, chi si esibirà questa sera sul palco del Teatro Ariston:

Elisa, O forse sei tu

Emma, Ogni volta è così

Sangiovanni, Farfalle

Le Vibrazioni, Tantissimo

Ditonellapiaga e Rettore, Chimica

Irama, Ovunque sarai

Iva Zanicchi, Voglio amari

Highsnob e Hu, Abbi cura di te

Fabrizio Moro, Sei tu

Aka7even, Perfetta così

Matteo Romano, Virale

Giovanni Truppi, Tuo padre, Mia madre, Lucia

Tananai, Sess0 occasionale

L’ordine delle esibizioni verranno svelate durante la conferenza stampa di questa mattina, prevista alle 12.

La scenografia “avvolgente” è firmata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, con la regia di Stefano Vicario alla “guida” di 12 telecamere per portare lo spettacolo del Teatro Ariston – che torna a ospitare il pubblico in presenza – nelle case degli Italiani.

Sanremo 2022, seconda serata, chi vota

Ma chi vota questa sera? A votare, come ieri sera, sono solo i Giornalisti, divisi nelle loro diverse categorie. Come, visto anche prima, il peso del voto era inizialmente ripartito come segue: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%. Con la variazione al regolamento del 29 dicembre 2021 si stabilisce, invece, che i tre segmenti abbiano pari valore; ciascuna peserà, quindi, per 1/3 del totale. Sono ammessi al voto un massimo di 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival.

Sanremo 2022, dove vedere la diretta tv e streaming

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2022.

