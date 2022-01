Sei tu è il brano con il quale Fabrizio Moro parteciperà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

Fabrizio Moro, Sei tu: autori e produttori

La canzone porta la firma di Fabrizio Mobrici, vero nome del cantautore romano, e di Roberto Cardelli.

Sei tu è una ballad romantica, con intro pianoforte e voce, per arrivare al crescendo che accompagna l’ascoltatore fino alla fine del brano.

La canzone farà parte del nuovo EP di Fabrizio Moro dal titolo La mia voce, che sarà composto da 8 canzoni e che sarà disponibile dal prossimo 4 febbraio. Nella versione Vinile de La mia voce, sarà presente come bonus track anche I pensieri di Zo, brano che Moro ha scritto per Fiorella Mannoia e che ha deciso di reinterpretare. La title-track, invece, parla di libertà di espressione e di influenza dei media nella vita delle persone.

Fabrizio Moro, Sei tu: significato canzone

Nel testo, Fabrizio Moro ringrazia la persona che ama per aver cambiato la propria vita in meglio, per non averlo mai giudicato per gli errori commessi e per essergli stato vicino nei momenti difficili.

Anche se il testo appare dedicato ad una persona in particolare, il cantautore 46enne, in un’intervista concessa a Il Corriere della Sera, ha dichiarato che Sei tu è dedicata a tutte le persone importanti nella sua vita: alla sua attuale compagna, ai suoi figli e alla madre dei suoi figli.

Nell’intervista, il cantante ha aggiunto che la canzone è un ringraziamento nei riguardi di chi l’ha salvato “dalla parte più brutta di me stesso”, con riferimento alla depressione di cui l’artista ha sofferto in passato, affermando che “l’amore è l’unica via di uscita” soprattutto in un periodo come questo dove regna l’incertezza.

Sei tu: testo canzone

(in aggiornamento)

Sei tu: video ufficiale

(in aggiornamento)