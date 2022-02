Abbi cura di te è la canzone che Highsnob e Hu presenteranno al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

La canzone porta la firma di Highsnob, Hu, Andrea Moroni, vero nome di Andry The Hitmaker, e Fazio De Marco. La produzione del brano è a cura di Andry The Hitmaker.

Abbi cura di te è un brano che fonde le due identità artistiche di Highsnob e Hu e che, quindi, unisce pop, rap ed elettronica.

Nel testo, Highsnob e Hu affrontano le conseguenze dopo la fine di una relazione, descrivendo il proprio stato d’animo dopo aver lasciato la persona che hanno amato e augurandogli, comunque, il meglio per il futuro, nonostante la rabbia.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali dei due artisti:

Abbi cura di te è un brano intriso di autentica verità che ci induce a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti che ruotano intorno alla fine di una relazione. Il testo, nella sua genuina semplicità, esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte. Nonostante il lutto e la sofferenza per la chiusura di una storia sia innata, nel brano rivolgiamo alla persona che stiamo per lasciare l’augurio che il suo viaggio possa continuare nel migliore dei modi, invitandola ad avere cura di sé, ovunque sarà. È un brano che parla non tanto della fine di una storia in sé ma della consapevolezza che ne deriva, con l’augurio di bene universale.