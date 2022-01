Perfetta Così è il brano che Aka 7even interpreterà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

Aka 7even, Perfetta Così: autori e produttori

Perfetta Così è una power ballad uptempo dalle tonalità rock ed è una canzone che è stata scritta di getto durante una sessione di lavoro in studio.

Il brano porta la firma di Luca Marzano, vero nome di Aka 7even, e di Vincenzo Colella, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca.

Aka 7even, Perfetta Così: significato canzone

Nel testo di Perfetta Così, Aka 7even si rivolge ad una ragazza di cui è innamorato e di cui ha notato tutte le insicurezze e le fragilità.

La canzone può essere anche interpretata come un invito ad accettarsi così come si è, con tutti i propri pregi e difetti.

Con un post pubblicato su Instagram, l’artista ha descritto Perfetta Così come un brano che lo rappresenta molto, un brano “diretto, sincero” che “spera di arrivare al cuore di chi lo ascolta”.

Intervistato da La Repubblica, il cantante 21enne di Vico Equense ha dichiarato di aver preso ispirazione anche dai problemi di autostima di cui ha sofferto da ragazzino: “Parlo di me, ma tutti si possono riconoscere. Da ragazzino ero insicuro e non mi piacevo. Oggi ho l’autostima giusta per attutire i colpi e questo vuole essere un messaggio positivo per i giovani”.

Aka 7even positivo al COVID-19 prima di Sanremo

Il cantante lanciato da Amici 20 è risultato positivo al COVID-19 a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Fortunatamente, il rapper e cantautore si è negativizzato prima del 1° febbraio, giorno di partenza del Festival, di conseguenza, potrà regolarmente esibirsi dal vivo, sul palco del Teatro Ariston.

Perfetta Così: testo canzone

Perfetta Così: video ufficiale

