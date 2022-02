Ovunque Sarai è la canzone con la quale Irama parteciperà al Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1, dal 1° al 5 febbraio, in prima serata.

La canzone è stata scritta da Irama con la partecipazione di Vincenzo Luca Faraone, Giulio Nenna e Shablo e prodotta da Shablo con cui il cantautore lanciato da Amici aveva già collaborato, insieme ad Rkomi (anche lui in gara a Sanremo 2022), nel singolo Luna Piena.

Ovunque Sarai è il singolo di lancio del nuovo album di Irama, dal titolo Il giorno in cui ho smesso di pensare, che sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio. L’intero album vede la direzione artistica di Shablo.

Nel testo di questa canzone, Irama ricorda una persona che non c’è più attraverso i vari elementi della natura, l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco e non solo.

Un gesto ma anche il silenzio, per Irama, infatti, può essere l’occasione per sentire la persona cara più vicina a sé, nella speranza che quest’ultima possa ascoltare le sue parole.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, il cantautore ha scritto questa canzone durante una notte, definendola anche una “poesia per il cielo e per la terra”:

È una canzone che è pura verità, è primitiva, è ancestrale… Ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. È arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e per una persona, per me, molto importante, la canzone racconta tutto.