Sanremo 2022 è ufficialmente iniziato ieri sera, in diretta, dalle 20,30, su Rai 1. Si sono esibiti i primi 12 cantanti nel corso della prima serata del Festival, finendo anche ‘presto’, intorno all’1.10 di notte. E’ la prima volta che accade durante le tre annate di conduzione di Amadues. Noi di Soundsblog, come sempre, seguiremo la conferenza stampa mattiniera da Sanremo, questa volta con i primi commenti sugli ascolti e le impressioni sull’esordio. Ospiti della conferenza stampa saranno Stefano Coletta – Direttore Rai1, Alberto Biancheri – Sindaco di Sanremo, Adriano Battistotti – Presidente Casinò di Sanremo, Claudio Fasulo – Vicedirettore Rai1 e Amadeus – Direttore Artistico Festival Sanremo.

Amadeus, proprio in occasione della conferenza stampa di lunedì mattina, aveva parlato di una durata non differente da quella degli anni scorsi:

Non si finisce a mezzanotte e mezza, quello è chiaro… Ho sostituito il DopoFestival, incluso nel Festival di Sanremo. La serata più lunga sarà quella del sabato, cercherò di avere un ritmo sostenuto. Non finiremo prima dell’una e mezza

In merito ai contenuti, Amadeus aveva dichiarato:

E invece, si parla di circa 50 minuti in meno. Se ne discuterà anche in sala stampa, questa mattina? E’ molto facile., insieme ai risultate di share e pubblico. Prima dell’inizio del Festival, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, aveva sottolineato:

Non abbiamo mai parlato di ascolti, ognuno di noi spera e confida in un buon risultato. La tv non è comparabile di anno in anno. Ipotizzare un confronto con due anni prima è un errore metodologico. L’anno scorso, nonostante tutte le condizioni svantaggiose senza pubblico, penso che gli ascolti altri abbiamo avuto un grandissimo significato oltre ai target che abbiamo raggiunto. Nella mia modalità posso dire che l’anno scorso è stato il Sanremo dell’affollamento dei giovani (15-24) perché avevamo un’offerta musicale molto diretta. Con la presenza quest’anno di grandi archetipi sanremesi e della musica italiana (Massimo e Gianni, stasera) mi aspetterei una sorpresa anche dei target tradizionali