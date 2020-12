Questa sera, durante la finale di X Factor 2020, ci sarà ospite Madame che si esibirà insieme ai Negramaro. La band, nel nuovo disco “Contatto“, ha inserito una collaborazione dal titolo “Non è vero niente“.

Questo è un album contro la paura. Contro la paura di dire quello che pensiamo, di contaminarci con quello che siamo stati e che saremo. È un album che non ha paura di abbracciare il passato e il futuro senza pensare che chi arriva dopo di noi sia qui per rubarci il presente e la scena – la collaborazione con Madame in Non è vero niente. Il presente non deve farci paura: è un flusso che comprende ciò che è stato, che verrà, e i grandi come Battiato, Dalla, Modugno, le sonorità che si ri-creano ogni giorno e quelle degli anni Novanta che ci hanno attraversato. E solo adesso possiamo aprire la mente e capire che l’altro non è nostro. L’altro è altro da noi persino quando l’abbiamo generato. Non ti voglio prigioniero, ti voglio libero: perché ti amo.