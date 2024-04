Ho fatto un sogno è una canzone di Tananai con il featuring di Madame e Rose Villain, disponibile dal 26 aprile 2024 in streaming e download digitale. Alla produzione del brano troviamo ​d.whale & Tananai. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, inciso per celebrare e festeggiare il 20esimo scudetto dell’Inter.

Clicca qui per ascoltare la canzone “Ho fatto un sogno” su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Ho fatto un sogno” di Tananai, Madame e Rose Villain.

Internazionale

Con te irrazionale

C’è una nuova stella

Brilla per le strade

Scusa, mamma, stasera non torno da te

C’è Milano che vince e mi vuole con sé

Sotto la Madonnina a tifare per te

Sia da casa che in cima alla luna è con me

Porto lo spazio nel cuore

Sei stata il mio primo amore

Però ne voglio di più, ancora di più

E ho fatto un sogno che c’eri tu

Che ne volevi di più, ancora di più

E ho fatto un sogno che sembra vero

Ed io con te, per te, lo sai mi sento male

Che con te non c’è domenica normale

E ti piacе che sono instabile

Siamo due stеlle in un temporale

Milano, sei la mia parte fragile

Ma grazie a te ho imparato a lottare

E quando tu sei distante il cuore mi fa male

Ma un amore cosi grande è Internazionale

Non è facile con te

Ma è viscerale

Però ne voglio di più (Di più), ancora di più (Di più)

E ho fatto un sogno che c’eri tu

Che ne volevi di più (Di più), ancora di più (Di più)

E ho fatto un sogno che sembra che

Con te mi sento un igloo sotto il sole del Sud

Come se il cielo insieme fosse nerazzurro

Se c’è un amore solo come cantano i Blue

Per me sei tu, per me sei tu

Però ne voglio di più, ancora di più

E ho fatto un sogno che c’eri tu

Che ne volevi di più, ancora di più

E ho fatto un sogno che sembra vero