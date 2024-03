Duna Sanchez nega il plagio di “Il bene nel male” per la sua canzone “Capricho”. E dice: “Mai ascoltata in vita mia, non è il mio stile”

A “Le Iene” hanno parlato del presunto plagio tra la canzone “Capricho” di Duna Sanchez e “Il bene nel male” di Madame. Ascoltando i due pezzi a confronto, ci sono davvero molte, molto somiglianze. Addirittura in rete c’è chi ha pensato ad una cover ufficiale, una rilettura in spagnolo della canzone presentata al Festival di Sanremo 2023. Ma, a smentire questa tesi, c’ha pensato la diretta interessata, Madame, che via social, ha precisato di non aver mai dato alcuna autorizzazione:

“Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare, non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio”

La notizia è rimbalzata nel web e Stefano Corti e Ricky Messa hanno deciso di volare a Barcellona per chiedere un commento da parte di Duna Sanchez. E la cantante spagnola ha espresso un costante stupore di fronte ai brani così tanto, tanto, tanto (cit.) simili.

“Capricho nasce chiudendomi in studio con tanta voglia di lavorare e cantando… scrivendo quello che ho scritto, così nasce Capricho”

Lei avrebbe scritto tutto il testo della canzone mentre un produttore si sarebbe preoccupato della base del pezzo. Di fronte ai due brani messi a confronto, ha ammesso che sì, certo, la ricorda “ma non tutta”. Poi, per risultare ancora più credibile nella sua spiegazione, ci tiene a sottolineare:

“Io sono un’artista spagnola e non ho mai ascoltato in via mia un artista italiano”.

Quindi, oltre a Madame, non conoscerà nemmeno Mina, Battisti o i più recenti Eros Ramazzotti, Laura Pausini. Mai ascoltati. Nessuno. E ribadisce:

“Questo testo l’ho scritto io e questa base è del mio produttore”

Il produttore potrebbe aver preso la canzone di Madame? chiede l’inviato. “Non credo” la risposta. Samuele, un componente italianod ella sua etichetta, ammette (finalmente) che sono molto simili. E il testo simile?

“Tanto è una parola di Madame? “Tanto” lo dice solo Madame? “Tanto” è un modo di dire “tanto”, “mucho”, mi fa tanto male” Ci sono tante coincidenze nel mondo. Io non sto copiando nessuno! Mi dispiace molto… non ho mai ascoltato in vita mia Madame! Sono un’artista spagnola, non voglio disprezzarla, è molto brava, l’ho scoperto e lo riconosco. Però non è il mio stile. E se avessi voluto copiare un’artista, copierei artisti che sono più forti in questo paese di Madame. Non ti devo giurare niente, ti sto dicendo che questo testo è mio!”

A Madame cosa direbbe adesso?

“Piacere di conoscerti. Mi dispiace che non ci siamo conosciute in un altro modo. Hai tutto il mio rispetto… e pace. Siamo artisti, voglio vivere tranquilla”

Di cantare “Il bene nel male” in italiano, però, non se ne parla…

