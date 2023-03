Quanto forte ti pensavo è un brano di Madame incluso del nuovo disco della cantante, L’amore, in uscita il 31 marzo 2023. Come raccontato da lei stessa, il pezzo è nato durante la visione di Kill Bill, un’improvvisa ispirazione che poi, lavorato, è diventato la terza traccia dell’album. Qui sotto potete leggere testo e significato della canzone, scritta da Madame (testo) e insieme a Shablo, Vincenzo Luca Faraone per la parte musicale. La produzione è di Shablo e Luca Faraone.

Al centro del brano un amore tossico, malato, nel quale si perdona tutto alla persona che, invece, è solo in gradi di deludere e agire con violenza.

E quanto forte ti pensavo

Che quasi non respiravo

Dammi un goccio in più, Maria

Non può fare così male

E quanto forte ti ascoltavo

Ogni volta che tornavi dalla scuola o da via

Quanto ti sai arrabbiare

E alle donne che hai amato ho tenuto il mio segreto

E non ho detto come mi hai odiato

Non ho detto di che sei capace

Tanto non ti avrebbero lasciato

Perché troppo innamorate

Anche io lo sono stata

Si perdona tutto ad uno come te

Ad uno come te

E tu per me eri luce

Luce nel cielo blu, uoh-oh

Cielo blu, uoh-oh

La, la-la-la-la-la-la

La-la-la, la, la, la, la

La-la-la

E quanto forte mi pestavi

Che quasi non rеspiravo

Dammi un goccio in più, Maria

Non può fare così male

E quanto forte ci spеravo

Che quasi mi vergognavo

Dammi un colpo in più e va via

Che sai fare anche più male

E agli uomini che ho amato

Ho confessato il mio segreto

E non ho mai detto chi fosse stato

Ma che ancora lo volevo

Tanto me l’avrebbero donato

Perché troppo innamorati

Tutti quelli con cui sono stata

Io guardavo ad uno come te

Ad uno come te

E tu per me eri luce

Luce nel cielo blu, uoh-oh

Cielo blu, uoh-oh

La, la-la-la-la-la-la

La-la-la, la, la, la, la

La-la-la

Tu sei lo specchio dell’anima mia

Che mi invecchia se guardo con odio

Quindi ti darò tutto l’amore

L’amore, l’amore

L’amore che ho

L’amore che ho

L’amore che ho

Sperando che un giorno mi libererà

E quanto forte ti pensavo