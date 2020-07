Defuera: il nuovo singolo di Dardust (DRD) con Ghali, Madame e Marracash (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 23 luglio 2020

Il testo e il video del singolo d'esordio di DRD, nuovo progetto del produttore Dardust.

DRD è il nuovo progetto discografico di Dardust, uno dei produttori discografici più richiesti negli ultimi anni, che ha scelto di firmare con questo nome d'arte le sue nuove produzioni pop.

Il singolo d'esordio, quindi, di DRD è Defuera, canzone che vede la partecipazione di Ghali, Madame e Marracash, disponibile dal 15 luglio 2020 ed entrato in rotazione radiofonica dal 17 luglio, pubblicato su etichetta Island Records.

Recentemente, Dardust ha curato la produzione anche del nuovo singolo di Mahmood, Dorado, che vede la partecipazione di Sfera Ebbasta e del rapper colombiano Feid, pubblicato lo scorso 10 luglio.

Di seguito, trovate il testo di Defuera; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale del singolo.

DRD feat. Ghali, Madame e Marracash - Defuera: il testo

Sono gli anni '90

Illogica l'allegria

Por la calle una chitarra canta

Una strana melodia

Certe cose, io mai più, no, mai più

L'ho fatto solo per provare ciò che provi tu

Ma il profumo di lei mi incanta

Risveglia tutta la via.

Vento tra le mura del mio quartier

Acqua oltre la duna, Bismillah

Non ho mai scordato da dove vengo perché

Luna piena fa da strobo

Nella street c'è il bis di po po

Fari nella notte sono occhi di pantere

Quelli della gente su di me.

Defuera

Questi palazzi sembrano le banlieue

Tu balli solo con chi balla con te

Ricordati che vieni dalla calle

Dalla calle, defuera

Tu vuoi brillare nella notte, Cartier

Non c'è nessuno che ti porta con sé

Ricordati che vieni dalla calle.

Dalla calle, defuera

Dalla calle, defuera

Dalla calle, dalla calle, dalla calle

Dalla calle, defuera.

Come un cane nella calle, nella banlieue

Denti d'oro senza carie, cerca un buyer

Crimini come medaglie, lascia i buchi, fuggi alle Canarie

Gli altri sono formiche operaie

Sognava una rapa alla banca, piano perfetto

La casa di carta da case di cartongesso

Sa che non si fa ma tanto lo fa lo stesso

Perché riesce a chiedere scusa ma no il permesso.

Mentre il mare luccica, le palme danzano

Il sole ammicca, ma non lo distraggono

L'idea lo stuzzica seduto a un tavolo

Luna piena fa da strobo

Nella street c'è il bis di po po

Fari nella notte sono occhi di pantere

Quelli della gente su di me.

Defuera

Questi palazzi sembrano le banlieue

Tu balli solo con chi balla con te

Ricordati che vieni dalla calle

Dalla calle, defuera

Tu vuoi brillare nella notte, Cartier

Non c'è nessuno che ti porta con sé

Ricordati che vieni dalla calle.

Dalla calle, defuera

Dalla calle, defuera

Dalla calle, dalla calle, dalla calle

Dalla calle, defuera.

Vuoi diamanti, soldi, bella vie,

Profumo di Gucci da Paris

Vieni dalla calle, ora sei qui,

A guardare tutto da fuori.

Defuera

Questi palazzi sembrano le banlieue

Tu balli solo con chi balla con te

Ricordati che vieni dalla calle

Dalla calle, defuera

Tu vuoi brillare nella notte, Cartier

Non c'è nessuno che ti porta con sé

Ricordati che vieni dalla calle.

Dalla calle, defuera

Dalla calle, defuera

Dalla calle, dalla calle, dalla calle

Dalla calle, defuera.

Dalla calle, defuera.