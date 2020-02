Madame, Baby è il nuovo singolo (Testo)

Di Fabio Morasca lunedì 24 febbraio 2020

Il nuovo singolo di Madame sarà disponibile dal prossimo 28 febbraio.

A partire dal prossimo 28 febbraio, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Madame, la giovane rapper e cantante vicentina che ha raggiunto la popolarità soprattutto grazie al singolo Sciccherie e che, recentemente, ha collaborato con Marracash, per la canzone MADAME - L'anima contenuta nell'album Persona, Ensi, Night Skinny e Tredici Pietro.

Il singolo si intitola Baby ed è prodotto dai Crookers & Nic Sarno. Il testo di Baby, che trovate di seguito, affronta la tematica degli affetti e del rapporto di coppia ed è da considerare un naturale proseguimento del testo di 17, singolo pubblicato da Madame nel giugno dell'anno scorso.

Madame - Baby: il testo

Baby che ne so

Non chiedere

Mh baby stop

Ma che fai?

Non vedi che non sto?

Voglio aria

Mh baby baby baby oh.

Uscita di casa tua

la solita sigaretta

ne ho fumata solo mezza

l’ho lasciata per terra

non l’ho buttata nel tombino come al solito

così ricordi di me

con un filo di rossetto

sul filtrino come a dirti che

avevo voglia ma mi hai rotto il caz

il tuo solito monologo in camera

seguito da una sviolinata

solo perché ti ho guardato male

hai paura che puff

io svanisca nel nulla

e mi chiedi se resto

e mi chiedi mi ami?

Baby che ne so

Non chiedere

Mh baby stop

Ma che fai?

Non vedi che non sto?

Voglio aria

Mh baby baby baby oh.

Mi pesti il piede sotto il tavolo se rido forte

come a dire ti stanno fissando in tanti

lasciami fare la donna meno pop

ho tempo per rovinarmi i piedi con i tacchi

e patti chiari

sono fuori a fare affari

le minigonne

le lascio alle Ferrari

ah, baby

in fondo mi manchi

perché la tv è grande

il sofà è largo

il letto profuma di buono

baby, in fondo mi manchi

lascio un’altra sigaretta

senza filo di rossetto

perché non hai fatto domande.

Baby che ne so

Non chiedere

Mh baby stop

Ma che fai?

Non vedi che non sto?

Voglio aria

Mh baby baby baby oh.

Baby che ne so

Non chiedere

Mh baby stop

Ma che fai?

Non vedi che non sto?

Voglio aria

Mh baby baby baby oh.