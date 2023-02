I Cugini di Campagna sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lettera 22”, scritto per loro da La Rappresentante di Lista, con la produzione esecutiva di Pasquale Mammaro, produzione artistica di Fabio Gargiulo, testo di Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, musiche di Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Fabio Gargiulo.

Silvano ed Ivano Michetti, gemelli diversi come amano definirsi, nascono nel ’47, esordiscono negli anni ‘70 e il grande successo arriva con Anima Mia nel ’73; il 73° Festival comincia il 7 e termina l’11 febbraio, quando compiranno 76 anni, festeggiando compleanno e una meravigliosa carriera.

Di Lettera 22 hanno dichiarato:

“Lettera 22, perché ci piace l’idea che sia una lettera a dare risalto alle parole di questo brano, che sono importanti. La Lettera 22 non c’è nell’alfabeto italiano: un po’ come le parole giuste che, spesso non si trovano per esprimere qualcosa di importante. Il brano, infatti, parla proprio di questo: trovare il modo giusto per raccontarsi con sincerità, per chiedere scusa, per superare un dolore. È anche, però, il nome di una Olivetti degli anni Cinquanta, una macchina da scrivere che si chiama proprio Lettera 22. A chi si domanda come mai portiamo un pezzo della Rappresentante di Lista, rispondo – dice Ivano – ho settantacinque anni e da ragazzino quando mi facevano ascoltare una canzone di uno della mia età, non mi piaceva. Sono obiettivo e so che a Sanremo voglio andare dialogando con i giovani. A colpirmi sono state subito la musica e armonie, che il direttore d’orchestra che è in me ha colto al volo. Ho arrangiato alla mia maniera pensando alla Cappella Sistina, lavorando anche sui testi, trovando la quadra, per un brano che ci calza a pennello”.

Cugini di Campagna, età e chi sono i membri della band

La band è attualmente composta da:

Ivano “Poppi” Michetti (Roma, 11 febbraio 1947)

Silvano Michetti (Roma, 11 febbraio 1947)

Nicolino “Nick” Luciani (Roma, 2 giugno 1970)

Tiziano Leonardi (Civitavecchia, 17 marzo 1984)

La scomparsa di Marco Occhetti (Kim)

Marco Occhetti, conosciuto anche con il nome d’arte di Kim, ex cantante dei Cugini di Campagna, è morto lo scorso 23 aprile, all’età di 62 anni, a causa di un arresto cardiaco.

Kim fu il terzo cantante nella storia dei Cugini di Campagna. Il nome d’arte fu scelto da Ivano Michetti. Con Occhetti come frontman, i Cugini di Campagna incisero l’album Kimera, pubblicato nel 1991.