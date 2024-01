aTUTTOCUORE è il tour di Claudio Baglioni in programma per febbraio e marzo 2024: ecco le città e date dei concerti, biglietti, anticipazioni scaletta e tutte le informazioni utili per assistere al live.

Claudio Baglioni è in tour a gennaio e febbraio 2024 con “aTUTTOCUORE“, una serie di live che arrivano dopo lo straordinario successo dei 15 maxieventi che hanno emozionato e appassionato il pubblico nei grandi spazi outdoor allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, all’Arena di Verona, al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e all’Arena della Vittoria di Bari. Una scaletta che ripercorre i più grandi successi della carriera del cantautore che ha incantato diverse generazioni, diventando colonna sonora di amori e momenti indimenticabili.

Il debutto di “aTUTTOCUORE” nelle maggiori arene indoor d’Italia è previsto il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), al Pala Alpitour di Torino (25, 26 e 27 gennaio), all’Arena Spettacoli Fiera di Padova (29 gennaio e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di Roma (22, 23, 24 e 25 febbraio).

Dettagli del tour

aTUTTOCUORE è il titolo del tour di Claudio Baglioni, pronto a ripartire da gennaio 2024 con una serie di date in tutta Italia, dopo l’immenso successo ottenuto nei grandi spazi outdoor, dal Foto Italico di Roma all’Arena di Verona. Il pubblico presente potrà ascoltare i successi più amati che hanno rappresentato la carriera del cantautore. Successi che, da decenni, accompagnano le vita di moltissime persone. Il titolo del tour racchiude proprio il senso assoluto del live, con il sentimento, l’amore, la generosità come elementi principali di canto, partecipazione e trasmissione di valori.

18/01/2024 – Pesaro – Vitrifrigo Arena – ore 21:00

20/01/2024 – Assago (MI) – Forum – ore 21:00

21/01/2024 – Assago (MI) – Forum – ore 21:00

22/01/2024 – Assago (MI) – Forum – ore 21:00

25/01/2024 – Torino – PalaOlimpico – ore 21:00

26/01/2024 – Torino – PalaOlimpico – ore 21:00

27/01/2024 – Torino – PalaOlimpico – ore 21:00

29/01/2024 – Padova – Arena Spettacoli Fiera di Padova – Pad. 7 – ore 21.00

30/01/2024 – Padova – Arena Spettacoli Fiera di Padova – Pad. 7 – ore 21.00

02/02/2024 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena – ore 21:00

03/02/2024 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena – ore 21:00

05/02/2024 – Assago (MI) – Forum – ore 21:00

06/02/2024 – Assago (MI) – Forum – ore 21:00

08/02/2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum – ore 21:00

09/02/2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum – ore 21:00

10/02/2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum – ore 21:00

13/02/2024 – Eboli (SA) – Palasele – ore 21:00

14/02/2024 – Eboli (SA) – Palasele – ore 21:00

15/02/2024 – Eboli (SA) – Palasele – ore 21:00

17/02/2024 – Livorno – Modigliani Forum – ore 21:00

22/02/2024 – Roma – Palazzo dello Sport – ore 21:00

23/02/2024 – Roma – Palazzo dello Sport – ore 21:00

24/02/2024 – Roma – Palazzo dello Sport – ore 21:00

25/02/2024 – Roma – Palazzo dello Sport – ore 21:00

Informazioni sui biglietti

I biglietti per il tour aTUTTOCUORE di Claudio Baglioni sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Sul sito, si viene indirizzati poi su Ticketone o TIcketmaster per poter effettuare l’acquisto (se si vuole farlo comodamente online). In caso contrario, sul sito di Ticketone, inserendo il Cap, si possono scoprire i punti vendita autorizzati per poter comprare il biglietto di persona. I prezzi variano da città e da posizione scelto per assistere al live. Indicativamente si parte dai 40 euro per arrivare intorno ai 100 euro (per i posti più vicini al palco e all’artista).

Se sul sito appare la scritta “Biglietti disponibili solo nei punti vendita” significa che l’evento è imminente e la consegna dei biglietti non è più possibile. Alcuni biglietti potrebbero essere ancora disponibili presso i Punti Vendita TicketOne o anche sul luogo del concerto, in biglietteria.

I biglietti per i concerti di Claudio Baglioni previsti a gennaio e febbraio 2024 hanno il posto assicurato, non è “posto libero” ma c’è una scelta accurata che si può effettuare attraverso la piantina disponibile online che mostra le parti ancora prenotabili.

Curiosità sul tour

Il 9 novembre, inoltre, è uscito per Rizzoli il volume fotografico Altrove e qui, un racconto intimo e profondo, arricchito dagli scatti inediti di Alessandro Dobici, alcuni dei quali anticipati durante i live nelle arene outdoor a settembre/ottobre 2023. Molto probabilmente verranno nuovamente mostrati al pubblico durante i concerti per rendere ancora più personale e intimo il percorso nei decenni di musica interpretata dal vivo e al pianoforte.

Immancabili i grandi classici da “Questo piccolo grande amore” ad “Avrai”, inclusi i pezzi più recenti come “Gli anni più belli” e “aTUTTOCUORE“, una ballata rock intensa e pulsante che prende il titolo dal progetto live “aTUTTOCUORE”. È il primo inedito dalla pubblicazione, nel 2020, dell’album “In questa storia che è la mia”.

Preparazione al concerto

Oltre a ripassarsi i brani previsti nella scaletta, per ogni concerto è bene organizzare tutto nei minimi dettagli, anche piani B per eventuali contrattempi. Studiare bene il percorso e calcolare i tempi per non rischiare di arrivare all’ultimo minuto (e in caso di live con posti in piedi, questo potrebbe essere determinante nel non riuscire a trovare più posti vicino al palco). Consigliato anche arrivare qualche tempo prima piuttosto di rischiare con un bus/metro in ritardo. Inoltre, anche per il ritorno, studiate bene il percorso e gli orari, per assicurarvi -in caso di spostamento con i mezzi- di assicurarvi l’ultima corsa disponibile.

Se invece è incluso il pernottamento, è meglio passare prima nel luogo dove poi si tornerà per soggiornare in modo da accertarsi che sia tutto come previsto e precedentemente pattuito.