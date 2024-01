Claudio Baglioni in concerto giovedì 25 gennaio 204 all’Inalpi Arena a Torino, con il tour nei Palasport, primo tassello di quello che ha annunciato essere il suo prossimi ritiro dalle scene, previsto nel 2026. In questo spettacolo epico e visionario – che ha dato anche il nome al brano uscito in radio e in digitale il 6 febbraio 2023 “A tutto cuore” (Sony Music), primo inedito dalla pubblicazione dell’album “In questa storia che è la mia” – energia e passione si fondono per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali. Proprio il cuore – primo strumento di ogni essere umano, percussione essenziale per la vita stessa di ciascuno di noi – è al centro di questa rappresentazione, firmata – per la direzione artistica e la regia teatrale – da Giuliano Peparini. A Torino il cantautore si esibirà per tre serate, il 25, 26 e 27 gennaio 2024. A seguire la scaletta del concerto, orario di inizio e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Claudio Baglioni a Torino, Inalpi Arena, 25 gennaio 2024

Ecco la scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni alla Inalpi Arena a Torino, in calendario giovedì 25 gennaio 2024. Il live inizierà alle 21.

Le vie dei colori

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

Viva l’Inghilterra

Medley: Sono io, Cuore D’Aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley: Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley: Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

Poster

Claudio Baglioni, biglietti per il concetto del 25 gennaio 2024 a Torino

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Claudio Baglioni all’Inalpi Arena a Torino. Si parte da 49 euro per il II Anello Numerato Cat. 2 fino ai 98 euro della Platea Cat. 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Inalpi Arena

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.