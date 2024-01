La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni in partenza dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro con il suo “aTUTTOCUORE” tour. Le informazioni sui biglietti, quando inizia, orario e tutte le anticipazioni

Claudio Baglioni in concerto a Pesaro, parte stasera il tour aTUTTOCUORE: anticipazioni scaletta, orario e biglietti

Parte stasera, 18 gennaio 2024, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il tour “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni. Dopo lo straordinario successo dei 15 maxieventi che hanno emozionato e appassionato il pubblico nei grandi spazi outdoor allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, all’Arena di Verona, al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e all’Arena della Vittoria di BARI, ecco il via ufficiale al Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE che terminerà a fine febbraio 2024.

Il debutto nelle maggiori arene indoor d’Italia sarà il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), al Pala Alpitour di Torino (25, 26 e 27 gennaio), all’Arena Spettacoli Fiera di Padova (29 gennaio e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di Roma (22, 23, 24 e 25 febbraio).

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Pesaro

Essendo quella di Pesaro la data di debutto del tour aTUTTOCUORE, non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Claudio Baglioni che, comunque, racchiuderà tutti i più noti e amati successi della sua carriera. A seguire potete leggere le canzoni interpretate a ottobre 2023, all’Arena di Verona. Molte di queste saranno presenti anche nella scaletta di stasera alla Vitrifrigo Arena:

Le vie dei colori

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Sono io / Cuore di aliante / Uomo di varie età

Ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Amori in corso / Un nuovo giorno o un giorno nuovo / Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Amore bello / Solo / Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu…

Strada facendo

La vita è adesso

Poster

Biglietti per concerto di Claudio Baglioni a Pesaro, 18 gennaio 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Claudio Baglioni alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. I prezzi si aggirano dai 39 euro del II Anello Cat 2 fino agli 89 euro della Platea Cat. 2. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

II Anello, Cat. 2, 39 euro

II Anello Cat 1., 49 euro

I Anello Vis. Laterale Limitata, 69 euro

I Anello Cat. 2, 69 euro

I Anello Cat. 1, 79 euro

Tribuna Parterre Scorrevole, 89 euro

Platea Cat 2,89 euro