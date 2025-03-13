La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Claudio Baglioni al Teatro Comunale di Piacenza: orario e informazioni sui biglietti

Claudio Baglioni è in concerto al Teatro Comunale di Piacenza stasera 13 marzo 2025.

“SOLOtris”, con 110 concerti che attraversano dal nord al sud il Belpaese fino a dicembre, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 42 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

Il recital atterra in altri due momenti cruciali del tour al Teatro dell’Opera: il 12 maggio 2025, quando sarà completata la mappa del nord e centro Italia, prima parte di PIANO DI VOLO e il 27 ottobre 2025, infine, chiuderà, con un passaggio di testimone, questa staffetta ideale, facendo decollare l’ultima fase del sorvolo che porterà Claudio Baglioni sui palchi dei teatri lirici del sud Italia, fino all’atterraggio definitivo al Teatro Bellini di Catania il 9 dicembre.

PIANO DI VOLO è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre in rinnovamento, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto “sue” – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un’andatura sorprendente.

Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori. Il piano, declinato in due modalità – un pianoforte classico gran coda e un pianoforte avveniristico – sarà il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, dell’irrealtà, dell’immaginazione.

La performance di PIANO DI VOLO è un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, “singolare”. Un esempio singolo. Come un numero uno. Come l’artista sul palcoscenico. Come in un sorvolo isolato e insolito, ma non da solo. Dentro gli occhi di tanti altri. Con i sogni fatti da tanti altri.

1 Indice Scaletta Claudio Baglioni in concerto a Piacenza, 13 marzo 2025

Scaletta Claudio Baglioni in concerto a Piacenza, 13 marzo 2025

Uomo di varie età

Solo

Dieci dita

Gli anni più belli

Fotografie

Dodici note

Acqua dalla Luna

Noi No

Amori in corso

Con tutto l’amore che posso

Un po’ di più

Signora delle ore scure

Tienimi con te

Pioggia blu

Quei due

Domani mai

Quante volte

Mal d’amore

Strada facendo

Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)

Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui

Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai

Avrai

Mille giorni di te e di me

La vita è adesso

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data di giovedì 13 marzo 2025. Clicca qui per tutte le informazioni.