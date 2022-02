Gli anni più belli è una canzone di Claudio Baglioni, colonna sonora del film omonimo diretto da Gabriele Muccino. E’ stato lo stesso regista, prima del rilascio della pellicola, ad annunciare la collaborazione con il cantautore:

Con la sua meravigliosa canzone inedita Claudio Baglioni è il rappresentante più evocativo degli ultimi quarant’anni raccontati nel film e della storia d’Italia che scorre alle spalle dei protagonisti come un fiume, inesorabilmente

Gli anni più belli, colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino

Il brano è uscito il 3 gennaio 2020 e Baglioni ha inciso l’omonimo inedito, brano portante della colonna della pellicola cinematografica che vede nel cast Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone.

Claudio Baglioni, Gli anni più belli, Significato canzone

Un brano sulla limpidezza, la vitalità e il richiamo di libertà dei sogni dell’adolescenza:

“Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo”; sul valore dell’amicizia e sul rapporto tra amore e dolore: “E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore”; sull’esigenza di cercare dentro di noi le energie per vivere il futuro: “Noi in una fuga da ribelli un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare in noi gli anni più belli”.

Un brano permeato da malinconia e nostalgia, non straziante ma in grado di portare un sorriso dolceamaro durante l’ascolto. Perché, chi ha abbandonato da tempo (o da poco) la “meglio gioventù” non può non rispecchiarsi nei passaggi del testo.

Gli anni più belli, Ascolta la canzone

Claudio Baglioni, Gli anni più belli, Testo canzone

Ecco, a seguire, il testo della canzone:

Noi che

Sognavamo i giorni di domani

Per crescere

Insieme mai lontani

E sapere già cos’è un dolore

E chiedere

In cambio un po’ d’amore

Noi, occhi di laguna, noi

Ladri di fortuna, noi

Cavalieri erranti della luna

Noi

Una bufera di capelli

In aria a far castelli, noi

Che abbiamo urlato al vento

Per cantare, noi

Gli anni più belli, noi

In una fuga da ribelli

Un pugno di granelli noi

Che abbiamo preso strade per cercare in noi

Gli anni più belli

Noi che volevamo fare nostro il mondo

E vincere o andare tutti a fondo

Ma il destino aspetta dietro un muro

E vivere è il prezzo del futuro

Noi, guance senza fiato, noi

Labbra di peccato, noi

Passeggeri persi nel passato

Noi, una rincorsa di ruscelli

Tra nuvole e gli uccelli, noi

Che abbiamo visto il sole accendere su noi

Gli anni più belli, noi

Una promessa da fratelli

Tra lacrime di ombrelli noi

Che abbiamo udito il mare piangere con noi

Gli anni più belli

E quel tempo è un film di mille scene

Non si sa com’è la fine

Se le cose che ci fanno stare bene

Sono qui

Proprio qui

Forse no, forse sì

Sempre qui, e siamo noi ancora quelli

Noi, con le ferite dei duelli

E spalle di fardelli noi

Che abbiamo spinto il cuore a battere per noi

Gli anni più belli, noi

Che siamo stati nudi agnelli

Con l’anima a brandelli, noi

Che abbiamo chiesto al cielo di ridare a noi

Gli anni più belli

Gli anni più belli

Gli anni più belli, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale del brano “Gli anni più belli”.