La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni a Pisa: orario, informazioni sui biglietti, concerto 27 marzo 2025
La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Claudio Baglioni al Teatro Verdi a Pisa in programma giovedì 27 marzo 2025
Questa sera Claudio Baglioni è atteso in concerto al Teatro Verdi a Pisa con una nuova data del suo tour.
PIANO DI VOLO è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre in rinnovamento, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.
Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto “sue” – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un’andatura sorprendente.
Claudio Baglioni è il pilota che annuncia e dirama il suo piano di volo, scelto, di volta in volta, per viaggiare nel tempo e nello spazio, nello stesso momento, reali e fantastici di un palco teatrale, insieme ai passeggeri spettatori. Il piano, declinato in tre modalità – un pianoforte classico gran coda, un pianoforte elettrico e un pianoforte avveniristico – è il mezzo e lo strumento di volo e di suono. Il piano tridimensionale dell’emozione, dell’irrealtà, dell’immaginazione. La performance di PIANO DI VOLO è un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, “singolare”. Un esempio singolo. Come un numero uno. Come l’artista sul palcoscenico. Come in un sorvolo isolato e insolito, ma non da solo. Dentro gli occhi di tanti altri. Con i sogni fatti da tanti altri.
In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condivide, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.
Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.
La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni a Pisa, concerto 27 marzo 2025
- Uomo di varie età
- Solo
- Dieci dita
- Gli anni più belli
- Fotografie
- Dodici note
- Acqua dalla Luna
- Noi No
- Amori in corso
- Con tutto l’amore che posso
- Un po’ di più
- Signora delle ore scure
- Tienimi con te
- Pioggia blu
- Quei due
- Domani mai
- Quante volte
- Mal d’amore
- Strada facendo
- Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)
- Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui
- Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai
- Avrai
- Mille giorni di te e di me
- La vita è adesso
Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto del 27 marzo 2025. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.