La scaletta e l’ordine delle canzoni di Claudio Baglioni in concerto stasera al Teatro degli Arcimboldi a Milano: biglietti e orario

Appuntamento stasera, 15 marzo 2025, al Teatro degli Arcimboldi con il concerto di Claudio Baglioni. “PIANO DI VOLO SOLOtris” è l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani del cantautore, che, dopo il successo dei tour “SOLO” e “SOLObis”, riprende e termina il suo percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici.

“SOLOtris”, con 110 concerti sta attraversando dal nord al sud il Belpaese fino a dicembre, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 42 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013). Il recital atterrerà in altri due momenti cruciali del tour al Teatro dell’Opera: il 12 maggio 2025, quando sarà completata la mappa del nord e centro Italia, prima parte di PIANO DI VOLO e il 27 ottobre 2025, infine, chiuderà, con un passaggio di testimone, questa staffetta ideale, facendo decollare l’ultima fase del sorvolo che porterà Claudio Baglioni sui palchi dei teatri lirici del sud Italia, fino all’atterraggio definitivo al Teatro Bellini di Catania il 9 dicembre.

Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto “sue” – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un’andatura sorprendente.

La scaletta di Claudio Baglioni in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Uomo di varie età

Solo

Dieci dita

Gli anni più belli

Fotografie

Dodici note

Acqua dalla Luna

Noi No

Amori in corso

Con tutto l’amore che posso

Un po’ di più

Signora delle ore scure

Tienimi con te

Pioggia blu

Quei due

Domani mai

Quante volte

Mal d’amore

Strada facendo

Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)

Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui

Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai

Avrai

Mille giorni di te e di me

La vita è adesso

Il concerto inizierà alle 21. Il live è sold out, non sono più disponibili biglietti per la data del 15 marzo 2025.