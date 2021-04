Zero passi è il titolo del brano inedito di Deddy presentato ad Amici 20 e già disponibile in streaming.

Il cantante è entrato in gara nel talent show dopo aver sfidato Giulio Musca a fine novembre 2020.

Nella canzone, Deddy racconta la vicinanza assoluta che ha nei confronti dell’amata. E’ tutto facile, vicino, raggiungibile, i due sono così uniti da sentirsi a zero passi di distanza. Ogni problema ha una soluzione, tutto è risolvibile e le emozioni che prova sono tali da volerle gridare al mondo intero (“Vorrei fermare le macchine la gente e il destino, per dirti quello che sento, qui dentro è un gran casino”).

A seguire audio e testo del brano “Zero passi” di Deddy.

Deddy, Zero passi, Testo

Non voglio neanche perdere un minuto senza te

divido istanti in pezzi e li porto via

Vorrei fermare il tempo, donarti qui l’eterno

raccogliere una lacrima per poi curare un fiore

Vorrei ballare in mezzo a questa strada insieme a te

baciarti sotto la pioggia e stringerti un’altra volta

Vorrei fermare le macchine, la gente e i rumori

per bloccare quello che sento, urlarti quanto ti sento

Zero passi da te, che sei parte di me

quando sto con te ogni problema si volta

conosci la scena

Zero passi da te, che sei parte di me

sente che mai niente, niente, niente

cambierà quel che sento

Non voglio neanche perdere un minuto senza te

Divido attimi di sole

e li metto in tasca

venderti il mio amore

dandoti un anello

consegnarti il cuore senza reso per l’eterno

Vorrei ballare un lento qui per sempre insieme a te

gestire tutta la pioggia

fare una danza con ogni goccia

Vorrei fermare le macchine la gente e il destino

per dirti quello che sento

qui dentro è un gran casino

Zero passi da te, che sei parte di me

quando sto con te ogni problema si volta

conosci la scena

Zero passi da te, che sei parte di me

sento che mai niente, niente, niente

cambierà quel che sento

Volevo solo dirti che rimango accanto a te

che ogni cosa ti appartiene

anche ciò che non mi conviene

volevo solo dirti che mai niente ci ha diviso

che ogni sbaglio io l’ho amato

e ogni cosa è per te

Zero passi da te, che sei parte di me

quando sto con te ogni problema si volta

conosci la scena

Zero passi da te, che sei parte di me

sente che mai niente, niente, niente

cambierà quel che sento