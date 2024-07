I OneRepublic hanno pubblicato il loro nuovo singolo intitolato “Hurt”, in tutte le radio in Italia da venerdì 12 luglio e tratto dal loro sesto album in studio, “Artificial Paradise”, in uscita in tutto il mondo venerdì prossimo.

Il disco è pre-ordinabile in formato fisico e digitale. Sullo shop di Universal Music Italia, inoltre, se si pre-ordina il nuovo album in qualsiasi formato entro giovedì 11 luglio alle ore 18:00, si ha l’esclusivo accesso alla prevendita dei biglietti per le future date italiane del tour non ancora annunciate. Sullo shop ufficiale di Universal Music Italia, inoltre, è disponibile in esclusiva il vinile colorato dell’album.

“Artificial Paradise” rimanda al trovare l’autenticità in un mondo sempre più artificiale, ponendosi la questione se si è delle persone che progettano di essere online per trovare il proprio paradiso (artificiale).

Clicca qui per ascoltare “Hurt” dei OneRepublic su YouTube.

She said, “If you want my heart, then, babe

You’re gonna have to work for it”

(Work for it, work for it, work for it)

I said, “You’re just my type

You’re a lover, you’re a fighter, you’re a conversation”

(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, woo, uh)

She said, “It crossed my mind

But in a minute, I can tell that there’ll be complications”

Yeah

But thoughts like these don’t die easy

She said, “If you want my heart, then, babe

You’re gonna have to work for it”

(Work for it, work for it, work for it)

Ooh, gonna make you work

“If you want my love, then, babe

I’m gonna make you hurt for it”

(Hurt for it, hurt for it, hurt for it)

Ooh, gonna make you hurt

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

She said, “I’m just your type

You’re a Friday, I’m a Monday with a reservation”

(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, woo, uh)

I said, “Then cut your ties

Send ‘em packing on a long vacation”

Yeah, she said

“Thoughts like these don’t make money

So if you want my heart, then, babe

You’re gonna have to work for it”

(Work for it, work for it, work for it)

Ooh, gonna make you work

“If you want my love, then, babe

I’m gonna make you hurt for it”

(Hurt for it, hurt for it, hurt for it)

Ooh, gonna make you hurt

Oh-oh-oh

I’ll make you hurt, I’ll make you hurt, make you

Oh-oh-oh

I’ll make you hurt, I’ll make you hurt (Woo)

Oh-oh-oh

I’ll make you hurt, I’ll make you hurt, make you

Oh-oh-oh

I’ll make you hurt, I’ll make you hurt

“If you want my heart, then, babe

You’re gonna have to work for it”

(Work for it, work for it, work for it)

Ooh, gonna make you work

“If you want my love, then, babe

I’m gonna make you hurt for it”

(Hurt for it, hurt for it, hurt for it)

Ooh, gonna make you hurt