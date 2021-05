Deddy ha 18 anni lavora come barbiere, vive con la sua famiglia e il fratello che è il suo migliore amico. Scrive canzoni da 6 anni, perchè quando a scuola provava a parlare della separazione dei suoi genitori veniva preso in giro. Così ha trovato il suo modo per sfogarsi. Da poco ha iniziato anche a studiare canto e pianoforte. Pensa che il suo punto di forza sia la scrittura. Principalmente scrive la sera altrimenti non riesce a dormire. Si definisce molto autocritico, orgoglioso e permaloso, ma anche molto altruista. È uno dei cantanti di #Amici20