Sick Luke è tornato sulla scena con “EXIT”, il nuovo singolo in collaborazione con Lazza e Duki, in uscita venerdì 12 luglio (Carosello Records).

A più di due anni dal successo di “X2”, l’album manifesto della musica contemporanea che ha decretato il successo del giovane producer – doppio platino, 7° disco più ascoltato in Italia su Spotify nel 2022, in top10 tra i dischi più venduti lo stesso anno – Sick Luke si apre alla scena internazionale.

Con “EXIT” mescola sonorità urban e latine, creando un mix esplosivo grazie alla collaborazione con Lazza, uno dei più importanti esponenti del rap game italiano reduce dal successo di “SIRIO” che ha registrato il record assoluto di permanenza al #1 della classifica album FIMI/GfK e Duki, star della scena trap argentina, con oltre 2 miliardi di streaming, che con la sua musica sta conquistando tutto il mondo (reduce dal sold out allo Stadio Bernabéu di Madrid).

Il nuovo brano rappresenta un passo significativo nella carriera di Sick Luke, segnando la volontà di esplorare e abbracciare influenze musicali internazionali, combinando il meglio della scena urban italiana e con il pioniere della trap argentina.

Il testo di EXIT

Ecco il testo di “Exit” di Sick Luke feat. Lazza e Duki.

Ehi

Sick Luke, Sick Luke Baby

Venticinque le ore sul mio AP

Facciamo quello che vedi nei film

Tutto ‘sto oro al collo, sembro l’A-Team (Ya supiste, mami)

Sexy

Entro, saco el cash y voy al exit

Yo no vuelvo a verme con mi ex bitch

Borrando rapero’ de mi blacklist (Yeah, yeah, yeah) Ladies love Zzala (Muah) come Cool J

Sono il Don Dada (Yeah), vivo in Blu-ray (Uh)

Bitches love me (Muah) come Sosa (Sli-Slime)

Tu fai ballin’ (Ballin’), non è cosa (Yeah)

Sto parlando con il diablo

Su una Phantom contromano

Se tu stai con una pussy, è raro (Oh-oh)

Se le porte van su, Murciélago

Se mi porta a fare un giro (Giro), semprе meglio se mi copro (Copro)

O mi chiedono una foto (Dici?) mеntre mi faccio una foto (Ehi)

Questa roba è casa mia (Ehi), mi dicono: “Fai gli onori”

Mentre hai perso un paio d’ore (Ore), fra’, io ho fatto un paio d’ori (Yeah, yeah) Baby

Veinticinco horas en mi AP

Nuestra vida es cine, parece un film

Porro’ como Mister T en el A-Team (Yeah, yeah, yeah)

Sexy

Poi io prendo il cash e vado all’exit

Non infilo il cazz0 in queste ex bitch

Quanti rapper dentro la mia blacklist (Yeah) Todo pa’ los mío’, pa’ mi familia, mi ohana

Cualquiera de estas barra’ vale má’ que tu cubana

La ropa italiana, la weed californiana

Mi flow es argentino y eso vale más que nada (¡Duko!)

Bolsa’ de dinero multipliqué

Soy el original, no me replique’

A mí no me tire’, no soy Piqué

Me gané el respeto, no lo supliqué

Los porro’ del tamaño de una katana

Metido’ en la funda, soy un samurái

Mi amigo cocina veinticuatro hora’

Más que MasterChef quiere ser Walter White

Si quieren medirse conmigo que no sea con las view’ comprada’ (No se comparan)

No uso pasaporte, me conocen por los tatuaje’ en la cara (Ya supiste, mami)

Fumando una russian cream, compré otra medusa, sí

Fumando zaza que e’ color fucsia, mi vida es una montaña rusa, yeah-yeah Baby

Venticinque le ore sul mio AP

Facciamo quello che vedi nei film

Tutto ‘sto oro al collo, sembro l’A-Team (Yeah, yeah, yeah)

Sexy

Entro, saco el cash y voy al exit

Yo no vuelvo a verme con mi ex bitch

Borrando rapero’ de mi blacklist (Yeah, yeah, yeah, yeah)

EXIT, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di “Exit” di Sick Luke feat. Lazza e Duki.

Ehi

Sick Luke, Sick Luke Baby

Venticinque le ore sul mio AP

Facciamo quello che vedi nei film

Tutto ‘sto oro al collo, sembro l’A-Team (Ya supiste, mami)

Sexy

Entro, tiro fuori i soldi e vado all’uscita

Io non torno a vedermi con la mia ex bitch

Cancellando rapper dalla mia lista nera (Yeah, yeah, yeah) Le signore amano Zzala (Muah) come Cool J

Sono il Don Dada (Yeah), vivo in Blu-ray (Uh)

Le puttane mi amano (Muah) come Sosa (Sli-Slime)

Tu fai ballin’ (Ballin’), non è cosa (Yeah)

Sto parlando con il diavolo

Su una Phantom contromano

Se tu stai con una pussy, è raro (Oh-oh)

Se le porte vanno su, Murciélago

Se mi porta a fare un giro (Giro), è sempre meglio se mi copro (Copro)

O mi chiedono una foto (Dici?) mentre mi faccio una foto (Ehi)

Questa roba è casa mia (Ehi), mi dicono: “Fai gli onori”

Mentre hai perso un paio d’ore (Ore), fra’, io ho fatto un paio d’ori (Yeah, yeah) Baby

Venticinque ore sul mio AP

La nostra vita è cinema, sembra un film

Collane come Mister T nell’A-Team (Yeah, yeah, yeah)

Sexy

Poi io prendo il cash e vado all’uscita

Non infilo il cazzo in queste ex bitch

Quanti rapper dentro la mia lista nera (Yeah) Tutto per i miei, per la mia famiglia, la mia ohana

Ognuna di queste barre vale più della tua collana cubana

Vestiti italiani, erba californiana

Il mio flow è argentino e questo vale più di tutto (¡Duko!)

Ho moltiplicato sacchi di denaro

Sono l’originale, non replicarmi

Non tirarmi addosso, non sono Piqué

Mi sono guadagnato il rispetto, non l’ho supplicato

Le canne della dimensione di una katana

Dentro la custodia, sono un samurai

Il mio amico cucina ventiquattro ore

Più che MasterChef vuole essere Walter White

Se vogliono confrontarsi con me, che non sia con le view comprate (Non si paragonano)

Non uso passaporto, mi conoscono per i tatuaggi sul viso (Ya supiste, mami)

Fumando una russian cream, ho comprato un’altra medusa, sì

Fumando zaza che è color fucsia, la mia vita è una montagna russa, yeah-yeah Baby

Venticinque ore sul mio AP

Facciamo quello che vedi nei film

Tutto ‘sto oro al collo, sembro l’A-Team (Yeah, yeah, yeah)

Sexy

Entro, tiro fuori i soldi e vado all’uscita

Io non torno a vedermi con la mia ex bitch

Cancellando rapper dalla mia lista nera (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Il significato della canzone EXIT

Il brano ha un tono molto ostentativo e tratta temi comuni nella musica trap e rap, come il lusso, il successo, e il distacco da relazioni passate. Ecco un’analisi del significato di alcuni passaggi chiave:

Ostentazione del lusso e del successo:

“Venticinque le ore sul mio AP” fa riferimento a un orologio di lusso, l’Audemars Piguet (AP), e il concetto di avere più tempo o vivere al massimo.

“Tutto ‘sto oro al collo, sembro l’A-Team” e “Collane come Mister T nell’A-Team” sono riferimenti all’accumulo di gioielli costosi, simboleggiando ricchezza e potere.

Vita cinematografica:

“Facciamo quello che vedi nei film” e “La nostra vita è cinema, sembra un film” suggeriscono che la vita del narratore è emozionante e drammatica, come quella dei personaggi nei film.

Distacco dalle relazioni passate e dalla negatività:

“Io non torno a vedermi con la mia ex bitch” indica una decisione di non tornare a relazioni passate che erano problematiche.

“Cancellando rapper dalla mia lista nera” significa che il narratore sta eliminando persone negative o rivali dalla sua vita.

Illegittimità e vita pericolosa:

“Sto parlando con il diavolo” e “Su una Phantom contromano” suggeriscono un comportamento rischioso e un’associazione con temi oscuri.

“Il mio amico cucina ventiquattro ore / Più che MasterChef vuole essere Walter White” fa riferimento alla produzione di droga, paragonando l’amico a Walter White, il personaggio della serie “Breaking Bad”.

Identità e rispetto:

“Sono l’originale, non replicarmi” e “Mi sono guadagnato il rispetto, non l’ho supplicato” mostrano l’orgoglio del narratore per la sua unicità e il rispetto ottenuto attraverso i suoi meriti, non elemosinando.

Cultura e orgoglio nazionale:

“Il mio flow è argentino e questo vale più di tutto” esprime orgoglio per le radici culturali e il talento unico del narratore, che viene dall’Argentina.

In sintesi, il brano celebra il successo, la ricchezza, l’indipendenza dalle relazioni passate problematiche, e una vita eccitante e pericolosa, con un forte senso di orgoglio personale e culturale.