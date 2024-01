Ecco i primi risultati di Tunnel, l’album d’esordio di Simba La Rue: numero 1 su Spotify, Apple e Amazon, tutti i brani in Top 25 su Spotify, Top 30 su Apple e Top 50 su Amazon

Venerdì 5 gennaio 2024 è stato pubblicato l’atteso album di debutto di Simba La Rue, Tunnel. Il disco, a pochi giorni dall’uscita, sta scalando le classifiche entrando nel weekend al n.1 di Spotify, Apple e Amazon e posizionando tutti i brani nelle chart degli store digitali, oltre che nei primi posti della classifica di YouTube.

Anticipato dal trailer ufficiale disponibile cliccando qui, nell’album di debutto dell’artista italo-tunisino tante prestigiose collaborazioni in cui figurano amici e colleghi fra i nomi più in vista della scena urban italiana: nei featuring delle 16 tracce sono infatti presenti Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua.

Ecco i primi risultati a confermare il successo del disco (e la probabile prima posizione nella prossima chart di venerdì 12 gennaio): alla numero 1 su Spotify, Apple e Amazon. Tutti i brani dell’album in Top 25 su Spotify, Top 30 su Apple e Top 50 su Amazon.

Inoltre, troviamo tre brani del disco anche nelle prime tre posizioni su Youtube, in tendenza nella categoria musica. In vetta c’è Batiment (con il featuring di Sfera Ebbasta), al secondo posto Tunnel e, medaglia di bronzo, Soldi a casa con la partecipazione di Ghali.

Dopo l’EP “Crimi” (2022) certificato Oro e una serie di singoli che lo hanno accompagnato nel 2023, dal più recente singolo solista “Agitato”, passando per le collaborazioni in “Carne Halal” con Baby Gang e Escomar, “Spedizione punitiva” con Neima Ezza e Nko e gli oltre 12 milioni di stream solo su Spotify per le due hit “Levante” feat. Paky e “Taf Taf”, Simba La Rue ha pubblicato un debutto che ha subito conquistato l’attenzione del pubblico.

Ascolta Tunnel, l’album di debutto di Simba La Rue (tracklist)

“TUNNEL” è un album denso di significato che si muove nel labirinto della sua anima, e che spinge a fondo nel racconto delle esperienze personali e nel percorso musicale di Simba La Rue. A seguire il disco in streaming con la tracklist.

1) Tunnel

2) Shopping Feat. Guè

3) Soldi A Casa Feat. Ghali

4) Submariner

5) Batiment Feat. Sfera Ebbasta

6) Free Esco Free Baby

7) Beccaria San Vittore Feat. Baby Gang

8) No Mix No Master

9) Agitato

10) Ninja Plaquette Feat. Mass

11) Freestyle

12) Levante Feat. Paky

13) Kalashnikova

14) Latitante

15) Hood Feat. Tedua

16) Amore Di Mamma