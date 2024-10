Prodotto da Higashi, GHETTO è una canzone di Simba La Rue e Baby Gang presente nell’album “Esci dal tunnel”, riedizione del precedente disco, disponibile dal 18 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo di “Ghetto” di Simba La Rue e Baby Gang.

Higashi ha la potenza

(Uff, fuu, coff, coff)

(Uff, fuu, coff, coff)

Eh-eh, ah (Coff, coff)

Eh, ah

I’m from, I’m an Arab a Baghdad

Street life, bad boy non sta su Mustang (No, no)

Io sto in UK, I’m in London

Big ass, porta il suo booty da Compton (Seh, seh)

I’m from, I’m an Arab, a Baghdad

Street life, bad boy non sta su Mustang (No, no)

Io sto in UK, I’m in London

Big ass, porta il suo booty da Compton (Seh, seh)

Dormo sereno, mi sveglio borderline (Ah)

Macchina sportiva, la guido come Dominic (Toretto)

So-Sono io il cattivo come Green Goblin

Non mi interessa del podio, è una questione di soldi

Ero il più povero in mezzo ai poveri

In mezzo alle siringhe, in mezzo ai tossicomani (Ai tossici)

Non entro al Tocqueville, non mi vogliono

Ho dieci pali in contanti, non mi serve un portafoglio

Li metto nella borsa di Louis Vuitton

Se mi piace, me la compro pure da donna

Pr-Prendo Rivotril, faccio moonwalk

Ubriaco, le scopo solo la bocca

(E vedo tutti fare) Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

Ho solamente due codici (Codici)

La prima: non parlo col 112, né 13 (No, no)

Secondo: non fotto le tipe dei miei amici

A sedici giravo, rubavo, recuperavo tutti i debiti (Ueom)

Non ho raccontato ancora nulla nei pezzi, credimi (No, no)

Dormivo nel treno a Milano, mi svegliavo a Termini

Vogliono la guerra, non sanno che noi siamo berberi (Pow)

Anche se non siamo famosi, belli, Gucci e Burberry (Burberry)

Sta-State esagerando (Ah-ah) con quelle bandane (Bandane)

Non siamo a Compton, amico, qui siamo a Milano (A Milano)

Dolce vita, moda, mafia e paninari (Ah)

Fate i duri, dal vivo siete invertebrati (Ah, ah)

Mi sta rincorrendo uno sbirro, Lupin e Zenigata (E Zenigata)

Ho il mio shooter, il mio amico Senegali (Senegali)

Il tuo bodyguard dovrà andare ad allenarsi, allenarsi (Ah)

Ma non salverà mai il tuo Audemars Piguet ([?])

Siamo in quattro macchine (Ah), tutti accavallati

Pronti per farti l’agguato (Ah), Dynamic RS 4

C’è un ergastolo nel bagagliaio (Bagagliaio)

Mio fratello dentro ha fatto quattro calendari (Ah)

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

E vedo tutti fare: “Uff, fuu, coff, coff, uff, fuu, coff, coff”

E vedo tutti fare: “Uff, coff, coff, coff, coff (Fuu, fuu), uff, coff, coff, coff, coff” (Fuu, fuu)

Uff, coff, coff, coff, coff (Fuu, fuu), uff, coff, coff, coff, coff