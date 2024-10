Cos’hai detto? è una canzone di Simba La Rue feat. Ghali tratta dall’album “Esci dal tunnel”, disponibile dal 18 ottobre 2024. A seguire potete leggere testo e significato del brano, prodotto da F.T. Kings & KIID.

KIID, you ready?

F.T

Sembri il sosia di te stesso

Scusa, cos’hai detto?

Eh? Che cos’hai detto?

È da un po’ che stai dormendo, ti credevo un tipo sveglio

Stai morendo dall’invidia, oh-oh, dammi un cenno

Uomo, a huevo, hasta luego, quelli come te

Certe cose le han già dette, sì, ma io le dico meglio

Non so come spiegartelo, ma non è bello

Purtroppo sei un infame, potevi essere un fratello

Se non fa fare fluss, fluss, per me non è rap

Se non sa fare il cuscus, per me non è uno chef

Dieci K senza logo, indovina che marca è

(Dieci K senza logo, indovina che marca è)

Simba capra della strada (Uoh) perché tengo gli AK (Tu-tu)

Tengo i passamontagna, così non mi faccio trent’anni (Non li faccio)

Tu prova a dissarmi, finisci nudo in mezzo ai campi

Pensi di spaventarmi? Diventi uno spaventapasseri (Ahah)

Uno scolapasta, la tua nuova macchina

Spero sia assicurata perché è tutta trivellata (Lo spero)

C’ha la figa larga, penso: “Io la allargo ancora”

Penso di farti il Daytona, penso: “Meriti schiaffoni, scemo”

Sono fatto il giorno intero, a me cazzo me ne frega

Nel frigo tengo la merce perché la mantiene bene

Il tuo rapper preso a male (Preso male), vendo la neve

Nel periodo di estate si fanno i soldi seri

Sono sopra un fuoriserie (Un Ferrari), vienimi a prendere

Pensavi di fottermi? Ma cosa ti viene in mente? (Ma sei scemo?)

Sono con i delinquenti, parliamo di delinquenza

Hai parlato di me pur sapendo della penitenza (Poverino)

(Oh, oh, oh, oh,)

Che cosa hai detto, (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Che cazzo hai detto? Ripeti che cazzo hai detto, scemo

Ma fai sul serio? Dimmi che non fai sul serio

Qu-Quelli come te wello (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Che cosa hai detto (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Che cazzo hai detto? Ripeti che cazzo hai detto, scemo

Ma fai sul serio? Dimmi che non fai sul serio (Ah)

Fa-Faccio un tiro in questa tiritera

C’era un hater: bravo, c’era

È la quinta, io ho la terza media

Hogan, Hogan, Hogan, Hogan, Hogan nere

Le rimando a casa, fra’, casa e chiesa

C’era un hater: sì, bravo, c’era

Mi ama la famiglia intera

Se ti metti contro, tua mamma ti mena

Ho visto l’Italia e me la sono presa

Non ho chiesto manco di chi era

Qu-Qui il gioco vale la candela

Sono più *** che Nelson Mandela

Hogan, la metto nera, ero l’unico che non le aveva (Sto)

Birkin grigio topo, mi ricorda la tua faccia di merda

Entro io e percepisci l’aura (Ah)

Le mie fan mi chiedono tregua (Calma, calma, calma, calma)

Quando parlo cala il silenzio in aula (Shh)

Sai che cambio look, ma non cambio idea (Andale)

(Oh, oh, oh, oh, [?])

Che cosa hai detto, (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Che cazzo hai detto? Ripeti che cazzo hai detto, scemo

Ma fai sul serio? Dimmi che non fai sul serio

Qu-Quelli come te (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Che cosa hai detto? (Oh, oh, oh, oh, oh, oh)

Che cazzo hai detto? Ripeti che cazzo hai detto, scemo

Ma fai sul serio? Dimmi che non fai sul serio, (Ah)