Batiment è una canzone di Simba La Rue con il featuring di Sfera Ebbasta, tratta dall’album “Tunnel“, disponibile dal 5 gennaio 2024. Anticipato dal trailer ufficiale e da diversi spoiler circolati sui social, l’attesa è finita per questo primo vero progetto di esordio dell’artista italo-tunisino con tante prestigiose collaborazioni in cui figurano amici e colleghi fra i nomi più in vista della scena urban italiana: nei featuring delle 16 tracce sono infatti presenti Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua. Il brano Batiment è prodotto da FT Kings.

A seguire il testo della canzone Batiment che vede la collaborazione tra Simba La Rue e Sfera Ebbasta.

Coco (Coco), cocaina

Non parlo, To-To-Totò Riina (To-To-Totò Riina, ah-ah-ah)

Poto, arresto e dopo dimmi chi per me rimarrà

Moto, moto motard

Non parlarmi, bâtard, che sono un po’ malade

Malade mentale

Arrêt, b-b-basta ḥarām

Voglio fare halal, basta soldi ḥarām (Basta soldi ḥarām)

Muoio dentro ai bâtiments, ho fatto cose, no, no, non dirò (Eh no, eh no, eh no, eh no)

Mamma, scusami se anche stanotte non ritornerò (Eh, no, eh, no)

Non ritornerò (Eh no, eh no), no

Faccio “pah-pah-pah-pah”, scendo da popo

Mi manchi, poto, non ti sento da un po’

Papà non c’è, manca da mo’

Cresciuto da solo dentro ai bâtiments

De-De-Dentro ai bâtiments ho fatto cose, no, no, non dirò (No, no, non dirò)

(Money Gang)

Moto motard (Grr-pah)

Sembri non sentire freddo dentro al Moncler (Pah-pah)

Mentre ripеnsi alle parole di tuo pa’ (No-no)

No telеcomando, non puoi tornare indietro (No-no)

Ragazzi di strada qui hanno la testa calda (Oh no)

Non ci pensano a una cosa prima di farla (Oh no)

Mentre a casa stai aspettando un’altra condanna (Oh no)

Nel tuo cuore ti dispiace solo per mamma (Solo per mamma)

Non scappi dai tuoi fantasmi (No-no)

Manco su macchina sport (Skrrt-skrrt)

Non vuoi finire all’inferno, baci quella croce che porti sul collo (Bu-bu-bu-bu-bu-bu)

Ripasso tra quei palazzi, mo tutti sanno il mio nome (Uoh-oh-oh)

Un video per il nipote (Uoh-oh-oh), uno per il fratello chiuso a San Vittore (Uoh-oh-oh)

Muoio dentro ai bâtiments, ho fatto cose, no, no, non dirò (Eh no, eh no, eh no, eh no)

Mamma, scusami se anche stanotte non ritornerò (Eh, no, eh, no)

Non ritornerò (Eh no, eh no), no

Faccio “pah-pah-pah-pah”, scendo da popo

Mi manchi, poto, non ti sento da un po’

Papà non c’è, manca da mo’

Cresciuto da solo dentro ai bâtiments

De-De-Dentro ai bâtiments ho fatto cose, no, no, non dirò (Eh, no, eh, no) (No, no, non dirò) (Eh, no, eh, no)