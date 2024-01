Soldi a casa è una traccia dell’album “Tunnel” di Simba La Rue con il featuring di Ghali, pubblicato venerdì 5 gennaio 2024. La canzone vede la produzione di F.T. Kings, KIID & SadTurs. Il rapper ha costruito in una manciata di anni una fan base solida che si consolida ancora di più con “TUNNEL”, una conferma che attraversa, come in un lungo percorso buio e insidioso, tutti gli step di una vita alla ricerca del riscatto personale, soprattutto attraverso la musica. Dopo l’EP “Crimi” (2022) certificato Oro, ha pubblicato una serie di singoli che lo hanno accompagnato nel 2023, dal più recente singolo solista “Agitato”, passando per le collaborazioni in “Carne Halal” con Baby Gang e Escomar, “Spedizione punitiva” con Neima Ezza e Nko e gli oltre 12 milioni di stream solo su Spotify per le due hit “Levante” feat. Paky e “Taf Taf”.

SadTurs, ahahah

KIID, you ready?

F.T.

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

E-E-Entro ed esco da una cella, six fois per me è normale

Due estati non vedo il mare, le ho passate in tribuna–

In cella quaranta gradi (Quaranta gradi), porca putt@na

Tot chili e abracadabra, venduti in settimana

Co-conoscono mamma e papà in ogni carcere

L’ho messa in (Ahem-ahem), senza sporcar l’immagine

Quando ti scavallavo, già mettevo il cardigan

Tu non c’entri col rap, ma sei sulle pagine

Ta-taglio le voci con un produttore

Non taglio più cose, sono il fornitore

Sto lanciando sassi sopra quel drone

Simba, non è che puoi farmi un favore?

Ti faccio un favore, ma anchе due

Entro dal camino come Papa Noël

Io sto sulle miе, tu stai sulle tue

Morivo bjou3, ora mangio per due (Brr)

Sto-Sto con, sto con Simba La Rue, mamma, serve una duaa

Ghali, khoya, di duaa ne servono due

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a –)

Se non porto i soldi a casa, non torno a casa

Esco da casa che penso ai soldi e basta

Esco con zero e torno che mi scoppia la tasca

Dall’invidia, kho, mi sta scoppiando la testa

Questa pasta è buona, è fatta in casa

Fumo zatla, no colombiana

Mai portato ce-e-erte cose a casa

Sembrava Baghdad, era la mia casa

Ho preso tre Rivo, ho mal di pancia

E non capisco perché mi guarda

Faccio casino e finisce al Niguarda

Pizza a domicilio, ti entriamo in casa

Se qualcuno citofona, non sono a casa

Sogno la Bellucci in giro per casa

Razzista di merd@ dice: “Torna a casa”

Sua figlia da tre giorni non torna a casa

Era con il quarantenne a far la bamba

Tossicomane mi chiede i grammi

Fammi un favore, levati dal cazz0

Ha preso qualche cazz0 in cambio di qualche grammo

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a casa)

(Se non porto i soldi a casa, non torno a –)

Se non porto i soldi a casa, non torno a casa

Esco da casa che penso ai soldi e basta

Esco con zero e torno che mi scoppia la tasca

Dall’invidia, kho, mi sta scoppiando la testa