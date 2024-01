Tunnel è la titletrack dell’omonimo nuovo disco di Simba La Rue, disponibile dal 5 gennaio 2024. Il pezzo è prodotto da FT Kings e proprio lui viene citato all’inizio del brano. L’album è il primo vero progetto di esordio dell’artista italo-tunisino con tante prestigiose collaborazioni in cui figurano amici e colleghi fra i nomi più in vista della scena urban italiana: nei featuring delle 16 tracce sono infatti presenti Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Clicca qui per vedere il lyrics video di “Tunnel”.

Il testo di Tunnel

F.T.

F.T., son nel tunnel (F.T., son nel tunnel)

Vai, vai, vai Fu-Fu-Fumo in pubblico (Fff, fff)

A-A-Attiro i clienti, i cani da tartufo

Con i suoi soldi (Con i suoi soldi)

Ri-Ri-Ristorante, riso giallo, ossobuco

Vengo dal buio (Vengo dal buio)

Co-Come le voci in testa che mi frullano

Sono nel tunnel (Sono nel tunnel)

Sangue freddo, sembro fatto di Subutex

Sono nel Matrix (Sono nel Matrix) Mai messo Jumpman, allaccio le Asics

Sei rosso come un Tampax (Sì)

Se-Se ti becca mon ami in giro per Milano

Entro da Louis Vuitton, esco da Ferragamo

Monte Napoleone, sempre da Montecarlo

Sono Simba il leone, è finito il letargo

Tu sei solo un c0glione, invidioso del cazz0

Sono sopra i palazzi o sotto i portoni a vendere pezzi

Rapine coi caschi, a Tenerife mi diverto col jet ski

Pa-Pa-Parliamo coi gesti, fumo troppo, sono disconnesso (E non siamo Crips)

Fanculo i tuoi testi, mi ascoltan maranza, a te solo escort (Putt@ne)

Stop, mi muovo nella stanza a rallentatore

Non è l’uso di droghe, ma le voci che ho in testa che dicono cose (Ho i demoni in testa)

Stop, l’umore fa su e giù come un ascensore

Scena italiana, son tutti attori (Ah)

Scena italiana, c’è qualche ricchi0ne (Ba-Baing)

So-Sono nel tunnel, mio fra’ sposta chili tranquillo in Uber

Sono nel tunnel, vedo le luci, parlo con gli shooters

Fornisco i push–, faccio mkhassra, chiamami Freddy Krueger

Sono accavallato più dei bunker, chiama l’112 Fumo in pubblico

A-A-Attiro i clienti, i cani da tartufo

Con i suoi soldi (Con i suoi soldi)

Ri-Ri-Ristorante, riso giallo, ossobuco

Vengo dal buio (Vengo dal buio)

Co-Come le voci in testa che mi frullano

Sono nel tunnel (Sono nel tunnel)

Sangue freddo, sembro fatto di Subutex

Sono nel Matrix

Il significato della canzone Tunnel

Sin dall’inizio racconta di venire dal buio, insieme alle voci che sente in testa. Si sente all’interno di un tunnel, come se fosse fatto di Subutex, che viene utilizzato per trattare la dipendenza da oppioidi (narcotici)

Vengo dal buio (Vengo dal buio)

Co-Come le voci in testa che mi frullano

Sono nel tunnel (Sono nel tunnel)

Sangue freddo, sembro fatto di Subutex

Sono nel Matrix (Sono nel Matrix)

Sottolinea l’importanza dei soldi e del successo ottenuto con una serie di negozi con relativi marchi:

Entro da Louis Vuitton, esco da Ferragamo

Monte Napoleone, sempre da Montecarlo

Sono Simba il leone, è finito il letargo

Evidenzia lo stato confusionale e gli sbalzi d’umore in questa sua instabilità:

Stop, mi muovo nella stanza a rallentatore

Non è l’uso di droghe, ma le voci che ho in testa che dicono cose (Ho i demoni in testa)

Stop, l’umore fa su e giù come un ascensore