Mi piacciono le armi è una canzone di Simba La Rue tratta dall’album “Esci dal tunnel”, disponibile da venerdì 18 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “MI PIACCIONO LE ARMI” DI SIMBA LA RUE.

Ecco il testo di “Mi piacciono le armi” di Simba La Rue.

Raccoglievo le lattine al mio Paese

Le rivendevo a un tizio solo per pochi centesimi (Come un barbone)

Io davvero non avevo niente di niente

Nonna non aveva i denti, pensi che sia stato divertente?

I soldi fanno la felicità e chi dice il contrario mente

(È un bugiardo, non gli credere) (È un bugiardo)

Tieni a mente: nulla rimarrà per sempre

Devo uscire dal tunnеl, ma sto bene nellе tenebre

Dal bus di scuola passo alla camionetta

La penitenziaria ci fa le foto con le manette (Ci fa le foto)

Si ciapponano ogni giorno giù da me

Ta-Taglio al d-d la plaquette e taglio al d-d la panetta (La panetta)

Ci ho provato pure a fare palestra

Ma mi piacciono le armi, ti piace la mia Beretta? (Ah, ah)

Mi piace quando vado nel bosco e la testo

Vado matto per le armi (Uoh), mi mandan fuori di testa (Fuori di testa)

Non ho piercing nei capezzoli (No)

Il giorno che lo faccio, ti prego, sparami in testa

Non tradisco un amico

Piuttosto mi taglio il cazzo e lo mangio

Cazzo pensi? Dividevamo ogni giorno il piatto

Non sto captando, sono tutto fumato

Guida sportiva sul Ferrari, mi sento Schumacher (Vroom, vroom)

Questa qua mi sta asciugando, non la smette di parlare (‘Sta puttana)

Vuole una relazione, io solo svuotar le palle (Uoh, uoh)

Dal bus di scuola passo alla camionetta

La penitenziaria ci fa le foto con le manette (Ci fa le foto)

Si ciapponano ogni giorno giù da me (Uoh)

Ta-Taglio al d-d la plaquette e taglio al d-d la panetta (Uoh, uoh, uoh)

Ci ho provato pure a fare palestra

Ma mi piacciono le armi, ti piace la mia Beretta? (Fanno i gangster)

Mi piace quando vado nel bosco e la testo

Vado matto per le armi, mi mandan fuori di testa (Fuori di testa)

Tagliavo fumo con la lametta

Stavo sul cazzo a quella puttana della maestra

Pensava diventassi un barbone, invece nique ta mère (Invece nique ta mère)

Ferrari rouge, uso palette

Per sentire il V12, schiaccio la vitesse

Fino in fondo, sa mère, schianto RS 7

Mi tiene il fumo nelle sue tette

Il ferro non ci sta dentro la sua borsetta

Sick Luke, Sick Luke

F.T.