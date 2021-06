L’estate ufficiale è alle porte ma, finalmente, è già iniziata per molti dopo mesi che non hanno bisogno di essere raccontati. E così, a metà giugno, ecco la classifica dei singoli più venduti che già mostra la genesi della musica che ascolteremo nei prossimi mesi, almeno fino a settembre inoltrato. E i tormentoni dell’estate, insieme agli ex concorrenti di Amici 2021, restano sicurezze nella chart.

Primo posto nelle mani della hit attesissima, Mille, con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Resiste benissimo Sangiovanni con la sua Malibù, anche questa tra i successi della stagione alle porte. Medaglia di bronzo per Aka 7even con la sua “Loca”, perfetta per le radio e da ballare (non appena sarà possibile farlo…).

Bene anche Rocco Hunt che torna con Ana Mena dopo il boom dello scorso anno. Anche “Un bacio all’improvviso” non sfigura affatto e si conquista già il quarto gradino. Bene i Maneskin con “Zitti e buoni” alla 5 dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest.

Nei piani alti troviamo anche Fred De Palma con “Ti raggiungerò” alla 7, seguito da Elettra Lamborghini con “Pistolero“. Grande salita per lei, dalla 37 alla 8. Pistolero è perfetto nel ruolo del tormentone immediato per le radio. Alla 9 ancora Sangiovanni con Lady.

Salsa di J-Ax & Jake La Furia conquista il 12esimo posto. Molto bene Tancredi alla 14 con Las Vegas.

New entry per Boomdabash e Baby K. La loro Mohicani fa il debutto direttamente alla 15.

Sangiovanni fa il tris alla 19 con Tutta la notte mentre alla 20 “Musica leggerissima” di Colapesce e Di Martino che regge benissimo a 3 mesi dalla fine del Festival di Sanremo.

Alla 25 Deddy con Zero Passi. Alla 26, invece, Shade con la sua “In un’ora”. Sale dalla 45 alla 27 Giusy Ferreri con Takagi & Ketra per “Shimmy Shimmy”. Alla 28 ancora Aka 7even con Mi manchi.

Alla 45 Cabriolet Panorama dei The Kolors. Alla 50, invece, Movimento Lento di Annalisa e Federico Rossi. Esordio alla 51 per Open Bar de Il Pagante.

Non fa (ancora?) boom Alvaro Soler che si accontenta della 52 per “Magia”. Alla 64 Noemi e Carl Brave con Makumba.

Infine, alla 92, Deddy con Il cielo contromano.