La scaletta dei Toto in concerto al Lucca Summer Festival 2024

I Toto sono attesi mercoledì 24 luglio 2024 insieme a Marcus Miller in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. La band e il bassista si alterneranno sul palco per una serata di pura magiaUn connubio perfetto per una serata creata esclusivamente per Lucca Summer Festival. Marcus Miller, punto di riferimento nella musica funk e jazz di tutto il mondo, si esibirà in apertura ai TotoToto, leggendaria band statunitense. Una serata unica che vede due eccellenze della musica internazionale, dialogare sullo stesso palco in una staffetta di altissimo livello.

Il gruppo si esibirà live scia dell’ultimo album live, With a Little Help From My FriendsFriends, e con una nuova formazione composta da musicisti incredibile come Steve Lukather, Joseph Williams, David Paich, John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham.

Marcus Miller, invece, è un creatore, produttore, polistrumentista e compositore straordinario e prolifico. Tra le sue collaborazioni ricordiao quelle con Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana.

L’atteso concerto dopo la data annullata a Este

La band era attesa il 23 luglio a Este ma il live è stato annullato dopo il concerto interrotto a Ostuni a causa del malore del tastierista Greg Phillinganes per il quale è stato reso necessario l’intervento del personale medico del 118 e il successivo ricovero in ospedale.

I Toto hanno annunciato che la band non potrà esibirsi come previsto a Este Padova al Castello Carrarese di Este il 23 luglio. Il tastierista e cantante Greg Phillinganes si è ammalato e lo spettacolo è stato annullato. I possessori di biglietti devono seguire le indicazioni del promotore locale.

Ecco le modalità per il rimborso:

– per gli acquisti su Ticketone.it: riaccredito diretto sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto

– per gli acquisti presso uno dei punti vendita Ticketone o presso il botteghino/Pro Loco di Este andranno inseriti i dati richiesti al seguente link www.rimborso.info entro il 29 agosto 2024

Per maggiori info: https://duepuntieventi.com/

La scaletta dei Toto in concerto al Lucca Summer Festival 2024

A seguire potete leggere la scaletta del tour 2024 dei Toto. Potrebbero esserci modifiche essendo quella di stasera una serata speciale pensata ad hoc per l’evento musicale in Piazza Napoleone

Girl Goodbye

Hold the Line

99

Pamela

Jake to the Bone

Keyboard Solo

Burn

I’ll Be Over You

Stop Loving You

Little Wing (The Jimi Hendrix Experience cover)

Drum Solo

I’ll Supply the Love

A Thousand Years

Georgy Porgy

Dying on My Feet

Home of the Brave

With a Little Help From My Friends (The Beatles cover)

Rosanna

Africa

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Toto al Lucca Summer Festival al prezzo di 49,45 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.