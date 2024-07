I Marlene Kuntz in concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma: la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e come tornare

La scaletta dei Marlene Kuntz in concerto al Rock in Roma, 24 luglio 2024

Stasera i Marlene Kuntz saranno in concerto all’Ippodromo delle Capannelle per la rassegna musicale “Rock in Roma”. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19 mentre il live dei Marlene Kuntz è in programma per le 21.45. Il loro ultimo disco risale al 2022, “Karma Clima”, undicesimo lavoro in studio, pubblicato il 30 settembre di quell’anno, con un concept incentrato sul cambiamento climatico letto e cantato da un punto di vista introspettivo e intimo, con i testi firmati da Cristiano Godano.

La scaletta dei Marlene Kuntz in concerto al Rock in Roma

Trasudamerica

Canzone di domani

Gioia (che mi do)

Fuoco su di te

Aurora

L’agguato

Lamento dello sbronzo

Mala mela

1° 2° 3°

Infinità

Ineluttabile

Lieve

Festa mesta

Sonica

Nuotando nell’aria

Come stavamo ieri

Ape regina

M.K.

Il live inizierà alle 21.45.

Come ritornare dall’Ippodromo delle Capannelle a Roma

In occasione degli eventi in calendario per il Rock in Roma, sono previsti anche modalità legate al rientro per gli spettatori che si sono sposati con i mezzi pubblici. Come riportato sul sito ufficiale, ecco tutte le informazioni:

L’organizzazione del ‘Rock in Roma’ in collaborazione con ‘Eventi in Bus’ metterà a disposizione un Bus-Navetta che al termine dei concerti riaccompagnerà gli spettatori fino al centro città di Roma. La fermata di rientro che sarà effettuata è quella di Roma Termini (Viale Castro Pretorio). I Bus Navetta partiranno in 2 diversi orari: la prima partenza è indicativamente prevista 30 minuti subito dopo la fine di ogni concerto, mentre la seconda partenza è fissata circa 60 minuti massimo dopo la PRIMA PARTENZA (90 minuti circa dopo la fine del concerto).

Gli orari di partenza delle Navette sono naturalmente indicativi e possono variare da concerto a concerto in base alla lunghezza dell’evento. E’ possibile acquistare il biglietto di salita sul Bus Navetta direttamente da questo sito, cliccando il bottone giallo che trovate qui ‘

Una volta effettuato il pagamento riceverete una mail con un Voucher da presentare all’autista al momento della salita sul Bus e che avrà funzione di biglietto Bus.