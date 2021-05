Squadra che vince non si cambia. E così, anche quest’anno, dopo il successo del 2020, Rocco Hunt e Ana Mena tornano a collaborare insieme con il brano “Un bacio all’improvviso“.

“A un passo dalla Luna” che ha raggiunto i 5 dischi di PLATINO in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia. E così, i due cantanti rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale e tornano a farci ballare con il nuovo singolo, fuori ovunque da venerdì 4 giugno.

Ci aspetta, quindi, “un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza” per questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova colonna sonora dell’estate 2021. La loro “A un passo dalla Luna”, hit dell’estate 2020 certificata 5 volte Platino in Italia, ha superato oltre i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti.

Il brano di Rocco Hunt e Ana Mena ha avuto un tale riscontro da essere stato tradotto anche in spagnolo e nella versione “A un paso de la luna”. Ha conquistato 4 dischi di Platino ed è stato per la prima volta al n°1 dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promusicae) e diverse volte al 1° di LOS40. Il brano in Francia, nella sua versione con la pluripremiata pop band messicana i Reik, è entrato nella TOP 50 nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify.

Ma non finisce qua. Perché Rocco Hunt è anche autore delle più grandi hit degli ultimi anni: “Karaoke” (certificazione 5 Platini – singolo più venduto del 2020) di Boomdabash e Alessandra Amoroso, “Don’t Worry” (certificazione Platino) dei Boomdabash, “Mambo Salentino” (certificazione 3 Platini) dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, “Per Un Milione” (certificazione 4 Platini) dei Boomdabash, “Portami con te” (certificazione 2 Platini) dei Boomdabash, “Moscow Mule” (certificazione 2 Platini) di Benji & Fede, “Roma-Bangkok” (certificazione Diamante) di Baby K e Giusy Ferreri e “Señorita”, il nuovo singolo di Clementino e Nina Zilli.

Vi terremo aggiornati con audio e testo della canzone non appena disponibili.