Shiva è un rapper italiano che ha iniziato fin da giovanissimo -a 15 anni- la sua carriera nel mondo della musica. Il suo primo disco, Tempo anima, è uscito nel 2017, l’ultimo -ad oggi- risale al 2023, Santana Season.

Shiva, canzoni più famose – Discografia

Il suo primo Ep risale al 2014 e si intitola La via del guerriero. All’interno 6 pezzi e collaborazioni con Nerone, MRB e Hydran. L’anno successivo ha firmato un contratto con la Honiro Label che gli ha assicurato l’uscita di Tempo anima due anni dopo, nel 2017.

Nel 2019 escono due singoli in grado di essere certificati dischi di platino, Mon fre e Bossoli. Ha inciso con Sfera Ebbasta Soldi in nero ed è arrivato, grazie al brano, al secondo posto della classifica Fimi.

A fine gennaio 2020 vede la luce il brano Calmo che anticipa l’Ep “Routine“. Il brano Calmo -inciso insieme a Tha Surpreme- conquista la vetta della chart. L’Ep, invece, si piazza in seconda posizione. A fine marzo ecco uscire Auto blu.

A giugno 2021 esce Dolce vita, il terzo disco di Shiva, anticipato dai singoli La mia storia, Fendi Belt e Non sai niente.

A novembre di quell’anno esce Take 3, seguito, un mese dopo, da Aston Martin con Headie One.

A giugno 2022 esce l’Ep Dark Love con i brani Pensando a lei e Niente da perdere. Il 25 novembre di quell’anno esce Milano Demons, primo posto in classifica (che contiene il brano Non lo sai). A giugno 2023 è la volta di Santana Season. A settembre vede la luce Syrup e, recentemente, altro primo posto con Everyday insieme ad Anna e Geolier.

Cosa significa il nome Shiva?

Il nome del rapper Shiva, come raccontato dallo stesso artista, è nato dall’ispirazione di un writer toscano che, poi, ha cambiato nome per la firma. Ed ecco la decisione di sceglierlo, da parte del rapper.

Qual è il vero nome di Shiva?

Shiva è uh rapper italiano e il suo vero nome è Andrea Arrigoni.

Perché Shiva è stato arrestato?

A ottobre 2023, Shiva è stato arrestato dopo essere stato ripreso dalle immagini di una telecamera di sicurezza. Ecco cosa era successo:

Il rapper è stato catturato dalle immagini di una telecamera che lo riprenderebbe nella giornata dell’11 luglio scorso, nel cortile all’esterno della sua casa discografica, mentre spara nella direzione di due persone che avrebbero cercato di aggredire lui e un suo amico. Nella sera estiva, a Settimo Milanese, poco dopo le 20, c’è stata la colluttazione con due persone lievemente ferite. Secondo quanto riportato, la reazione del cantante avrebbe messo in fuga gli altri. Sul posto, era stato trovato un ferito, “sfiorato” dal proiettile e che aveva rifiutato di ricoverarsi. Un altro, invece, si era presentato al pronto soccorso, inventando di essere stato aggredito da alcune persone che non conosceva.

Shiva libero

Dopo la notizia dell’arresto di Shiva, diversi volti noti del mondo rap hanno preso da difesa del rapper giustificandolo per “legittima difesa”. Secondo loro avrebbe solamente reagito di fronte ad un’aggressione.

Emis Killa scritte, come riportato:

Pur essendo neutrale in faide che non mi riguardano, non sono mai contento quando un giovane di talento finisce nelle grinfie dello Stato, vi vedo, che godete nei commenti ogni volta che legano qualcuno, infamoni. Sto genere non sarà mai vostro, sarete per sempre dei turisti. Oltre che infami. Al di là di ogni discorso morale, questo genere è stato fondato da pionieri che venivano proprio da contesti di strada e hanno fatto sì che oggi questa musica sia così grande. Supportate gli artisti perché siano real, ma quando si dimostrano all’altezza di ciò che rappano gli augurate le peggio cose. C’è tanta ipocrisia e soprattutto molta confusione tra il pubblico. Fate pace con il cervello

Anche Lazza e Geolier, ai tempi, scrissero “Libero” sui social per esprimere solidarietà all’amico e collega.

Quanti anni ha Shiva?

Shiva è nato il 27 agosto 1999. Oggi ha 24 anni.

Shiva sui social

Questo è il suo account Instagram ufficiale.