Tornano Takagi & Ketra con un nuovo brano per l’autunno 2023 e questa volta a collaborare, insieme, sono Geolier, Anna e Shiva con il brano “Everyday“. L’annuncio social è stato condiviso sul profilo dei due produttore di successo:

A seguire testo e significato, ascolta il nuovo singolo.

Takagi & Ketra, Geolier, Shiva e ANNA, Everyday, Testo della canzone

Ancora sento il fiato sul collo

Al mio ego mancan viti proprio come un robot

Sono in prima classe sopra un volo che non decolla

Dietro ho sempre una pistola, pesa più di un iPhone

Ci sono almeno mille modi per farti felice

Sai che non ne conosco uno, ho un cuore pieno di macchie

Toglierò e farò dei graffi sopra quel murales

Però sai che ho lasciato la nostra iniziale lassù

Io ti ammazzo solo perché parli con lei

Voglio te, voglio te everyday

E divento pazza se non so dove sei

Voglio te, voglio te, voglio te

Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei

Voglio te, voglio te everyday

E diventi pazza quando torno alle sei

Voglio te, voglio te everyday

Ti ho detto basta, è vero, ma non mi basta e sclero

È che ho paura che il mio cuore non rimanga intero (No, no, no)

Dimmi ancora due parole, sputami il veleno

Perché, pure se fa male, non so farne a meno

Se mi guardi, distolgo lo sguardo (Ah)

Non ne parliamo, ma tutti sanno (No, no, no)

Io tra tanti ti stavo cercando

Voglio te ma everyday, no ogni tanto (C’mon, bae)

Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei

Voglio te, voglio te everyday

E diventi pazza quando torno alle sei

Voglio te, voglio te, voglio te

Io ti ammazzo solo perché parli con lei

Voglio te, voglio te everyday

E divento pazza quando torni alle sei

Voglio te, voglio te everyday

Voglio te everyday

È na guerra ogni vota che tu hê ‘a scennere ‘a coppa

E nun s’è maje risolto niente

Staje bevenno e nun staje assaporanno niente

Dint’ô bicchiere putesse stá ‘o vveleno

Tu sî ll’aria ca scompare comme me dint’ô riflesso

Menumale ca so’ bravo a vivere in apnea

Sî capace ‘e m’affugá pure c”a bassa marea

Voglio a te, sulo a te, sempe a te, pure si

Io ti ammazzo solo perché parli con lei

Voglio te, voglio te everyday

E divento pazza se non so dove sei

Voglio te, voglio te, voglio te

Tu m’accide sulo quanne parlo cu essa

Voglio a te, voglio a te everyday

E ‘diviente pazza quanno torno ‘e sseje

Voglio a te, voglio a te e tu a me

Takagi & Ketra, Geolier, Shiva e ANNA, Everyday, significato, Ascolta la canzone

E’ Anna nel ritornello ad esprimere la gelosia assoluta del rapporto, nei confronti di lui. Un desiderio fuori controllo (“Io ti ammazzo solo perché parli con lei, Voglio te, voglio te everyday, E divento pazza quando torni alle sei, Voglio te, voglio te everyday”). La passione e la voglia dell’altro, però, come ascoltiamo nel brano, sono reciproche.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “EVERYDAY” DI TAKAGI & KETRA CON SHIVA, GEOLIER E ANNA