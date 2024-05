First day out è una canzone pubblicata da Shiva il 21 maggio 2024, prodotta da FinesseGTB & Adam11. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “First day out” di Shiva su YouTube.

Il testo di First Day Out

Ecco il testo della canzone “First Day Out” di Shiva.

Mhm-mhm (Uoh, uoh), mhm-mhm

Mhm-mhm (Uoh, uoh), mhm-mhm

Yeah-eh Fumo sotto la rain

Mentre ritorno a casa e posso rimettermi le mie chain (Uh-ah)

Penso che è stato duro il mio passato, ora tutto okay (Okay)

Non lascio piccoli uomini fermare i grandi pensieri (No, no)

Due bambini, mi sembra ieri

Ora è un omicidio tentato, c’è scritto nel mio mandato (Uh-ah)

Ho lavorato nel sonno per vivere come sognavo (For real)

Mi han detto: “Rischi diec’anni, quindi non raccontarci bugie”, okay

In quanti messi al mio posto avrebbero colto e fatto le spie? Okay

Pensarci mi fa male, stavo dentro a Natale

Senza sentire nessuno, senza vedere mia madre

Chico, se fai la strada prega di non finire in carcere

Non sai che cosa si prova a non vedere tuo figlio nascere (Uh-ah) Sto fumando tutto il mio dolore, na-na

In quel posto dove non passan le ore, na-na

Tu non sei mai stato in gabbia senza avere via d’uscita

Non sei mai stato in aula a combatter per la tua vita

Sto bevendo tutto il mio dolore, na-na

Su un G Wagon nero, full di ogni opzione, na-na

Queste strade fredde mi hanno reso l’anima cattiva

Forse è colpa loro, forse è solo colpa mia (Colpa mia, no, no)

Da sopra a un Lamborghini a poi chiuso in una cella

Han pregato in troppi per vedermi steso a terra

Devo rimediare a quei pianti di mia sorella

Devo stare attento perché questa city è in guerra

First day out

Ho freddo come se i diamanti fossero vero ghiaccio

Sento come se toccare il fondo mi abbia cambiato

E all’interrogatorio son rimasto muto e isolato

Tutte queste pussy voglion solo il clout

Son mancato, sì, ho fatto un time-out

Ma ne ho ancora, tipo cento round

Se mi fotti, faccio “pow, pow”

Difendo il mio nome, difendo la town (Esatto)

Il mondo mi senta, adesso è il mio momento

Soldi nella mente, sopra il pavimento (Milano)

Se sono un esempio, voglio esser il meglio

La strada è malvagia, chico, stai attento

Sto fumando tutto il mio dolore, na-na

In quel posto dove non passan le ore, na-na

Tu non sei mai stato in gabbia senza avere via d’uscita

Non sei mai stato in aula a combatter per la tua vita

Sto bevendo tutto il mio dolore, na-na

Su un G Wagon nero, full di ogni opzione, na-na

Queste strade fredde mi hanno reso l’anima cattiva

Forse è colpa loro, forse è solo colpa mia (Colpa mia, no, no)

Il significato della canzone First Day Out

Parla di problemi con la legge, Shiva, nel brano “First Day Out”. Racconta dell’accusa di tentato omicidio nel mandato e del Natale passato in carcere, lontano da tutti e senza poter sentire la madre.

Ora è un omicidio tentato, c’è scritto nel mio mandato (Uh-ah)

Ho lavorato nel sonno per vivere come sognavo (For real)

Mi han detto: “Rischi diec’anni, quindi non raccontarci bugie”, okay

In quanti messi al mio posto avrebbero colto e fatto le spie? Okay

Pensarci mi fa male, stavo dentro a Natale

Senza sentire nessuno, senza vedere mia madre

Riflette sul dolore che prova e su quanta responsabilità le strade che ha vissuto e frequentato abbiano influito sul suo comportamento e modalità di agire.

Sto bevendo tutto il mio dolore, na-na

Su un G Wagon nero, full di ogni opzione, na-na

Queste strade fredde mi hanno reso l’anima cattiva

Forse è colpa loro, forse è solo colpa mia (Colpa mia, no, no)

Ricorda i bei giorni passati su una Lamborghini e il passaggio nella cella di una prigione. Pensa alle lacrime della sorella e al suo voler rimediare per gli errori commessi.

Da sopra a un Lamborghini a poi chiuso in una cella

Han pregato in troppi per vedermi steso a terra

Devo rimediare a quei pianti di mia sorella

Devo stare attento perché questa city è in guerra

First day out

Ammette di aver toccato il fondo ma ribadisce di non aver fatto la spia o raccontato qualcosa durante l’interrogatorio. Poi, ecco nuovamente la promessa “Se mi fotti, faccio “Pow pow”, a sostenere – ancora una volta. irrimediabilmente – di voler e dover difendere il suo nome.

Sento come se toccare il fondo mi abbia cambiato

E all’interrogatorio son rimasto muto e isolato

Tutte queste pussy voglion solo il clout

Son mancato, sì, ho fatto un time-out

Ma ne ho ancora, tipo cento round

Se mi fotti, faccio “pow, pow”

Difendo il mio nome, difendo la town (Esatto)