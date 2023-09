Uscito da poche ore, Syrup, il nuovo brano di Shiva, è già salito ai primi posti delle tendenze musicale su YouTube. L’audio della canzone è schizzata a un passo dalla prima posizione, occupata ancora da Simba La Rue con Levante. A seguire potete leggere testo, significato e ascoltare il pezzo.

Shiva, Syrup, Significato, Ascolta la canzone

Il termine syrup -in generale- indica uno sciroppo, un condimento che è un liquido denso e viscoso costituito principalmente da una soluzione di zucchero in acqua. Racconta di usare erba e codeina e syrup come medicina. Cena nel retro di un Benz mentre Milano è la casa dei cattivi, ossia

“Non puoi superar la mia corsia (Crrah, crrah)”. Sente l’invidia di chi ascolta la sua musica, amata dalle ragazze che lo circondano.

Clicca qui per ascoltare Syrup il brano su YouTube.

Shiva, Syrup, Testo della canzone

(Ah, ah)

Sto versando syrup nella cup (Uoh, uoh, uoh)

Guardo mentre ogni bolla scoppia (Uoh, uoh, uoh, uoh)

Non sento le voci di ‘sti bla (Bla), bla (Bla)

Infami e pute vanno sempre in coppia (Bu-bu, bu)

Sto cenando nel retro di un Benz (Skrrt, skrrt)

Milano è la casa dei cattivi, ossia

Non puoi superar la mia corsia (Crrah, crrah)

Uso erba e toseina (Crrah, crrah)

Syrup come medicina

Un milione senza mai firmare

Metto il ghiaccio per queste strade (Ice)

Son preciso anche senza il laser

Troppo Syrup, non ho le idee chiare

Son passato in mezzo alle tempeste

Ora il toro slitta sul bagnato (Skrrt, skrrt, skrrt)

Metto roccia al posto dеi diamanti

Sono stella di nome e di fatto (Skrrt, skrrt, skrrt)

Vеrso due cup, una per Finesse, non sono leggere (Andiamo, andiamo)

Lei ce lo succhia senza le mani, ha un superpotere (Bad, bad)

Sto fumando schegge, è caduto un grammo dentro al posacenere (Bu-bu-bu)

Non seguo il gregge, neanche la legge

Sai che c’ho un toro sul logo e rimane sempre Audi il motore, yeh, yeh

Ho fottuto il gioco, ho fottuto ‘sti opps e le supermodel, yeh, yeh

Non so in quanti là fuori, fra’, sono disposti a cambiar posizione, yeh, yeh

Sono contro l’industria e comunque mi piace questa sensazione, yeh, yeh

Esatto

(Ah, ah)

Sto versando syrup nella cup (Uoh, uoh, uoh)

Guardo mentre ogni bolla scoppia (Uoh, uoh, uoh, uoh)

Non sento le voci di ‘sti bla (Bla), bla (Bla)

Infami e pute vanno sempre in coppia (Bu-bu, bu)

Sto cenando nel retro di un Benz (Skrrt, skrrt)

Milano è la casa dei cattivi, ossia

Non puoi superar la mia corsia (Crrah, crrah)

Uso erba e toseina (Crrah, crrah)

Syrup come medicina

Ehi, fillo più cup di uno Starbucks, l’unico rimasto a far la vera trap (Milano)

Caramelle nella purple drunk, fa bollicine, ma non è champagne (Bu-bu, Milano)

Ah, ah, droni in linea come Google Maps

Laser giallo come Lisa e Bart

Uso contanti, non ho Visa card (Pew-pew-pew)

Nessuno qua si chiama Massimo, ma viviamo tutti il pericolo

Duemila dentro ad un elastico, prima che li spendi, li elimino (Santana)

Uccido un beat e diventa un classico, lascio feriti su tutto il perimetro

Li sento che parlano e parlano (Shh), penso solamente al guadagno

Tutte le bitch si ascoltan la mia roba, esce quella nuova e fanno: “Uoh-uoh” (Uoh, uoh)

Chi mi dissa poi mi copia, chi disprezza dopo compra, è “uoh-uoh”

Code nel cup, l’ho già mescolata, ho una Sprite edizione limitata

Ora la sua pussy sa di fragola (Esatto), l’ho fottuta nella trappola (Esatto)

(Ah, ah)

Sto versando syrup nella cup (Uoh, uoh, uoh)

Guardo mentre ogni bolla scoppia (Uoh, uoh, uoh, uoh)

Non sento le voci di ‘sti bla (Bla), bla (Bla)

Infami e pute vanno sempre in coppia (Bu-bu, bu)

Sto cenando nel retro di un Benz (Skrrt, skrrt)

Milano è la casa dei cattivi, ossia

Non puoi superar la mia corsia (Crrah, crrah)

Uso erba e toseina (Crrah, crrah)

Syrup come medicina