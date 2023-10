Shiva è stato arrestato nelle prima ore della mattina di giovedì 26 ottobre 2023. Il rapper è stato catturato dalle immagini di una telecamera che lo riprenderebbe nella giornata dell’11 luglio scorso, nel cortile all’esterno della sua casa discografica, mentre spara nella direzione di dhe persone che avrebbero cercato di aggredire lui e un suo amico. Nella sera estiva, a Settimo Milanese, poco dopo le 20, c’è stata la colluttazione con due persone lievemente ferite. Secondo quanto riportato, la reazione del cantante avrebbe messo in fuga gli altri. Sul posto, era stato trovato un ferito, “sfiorato” dal proiettile e che aveva rifiutato di ricoverarsi. Un altro, invece, si era presentato al pronto soccorso, inventando di essere stato aggredito da alcune persone che non conosceva.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il tutto sarebbe nato nell’ambiente del rap per vecchi dissidi e per una lite del passato, riemersa proprio in quei giorni. A rendere tutto più chiaro sono state le immagini di una telecamera che mostrerebbero due persone (incappucciate) entrare nel parcheggio per per un presunto raid che, però, è stato interrotto dalla reazione di Shiva che avrebbe sparato nella loro direzione, mettendoli in fuga.

In base alle ultime notizie, Shiva, in questo momento, si troverebbe nel carcere di San Vittore per le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Potete vedere il video dell’accaduto cliccando qui.

Shiva, chi è il rapper

Shiva, milanese classe 1999, si avvicina al rap negli anni della scuola e nel 2018 attira i riflettori con un percorso di singoli e freestyle su YouTube che lo rende celebre nel panorama italiano per prolificità e qualità. Ad oggi vanta un totale di 24 dischi di platino e 22 dischi d’oro.

L’ultima collaborazione è “Everyday”, brano di Takagi & Ketra inciso proprio da Shiva insieme ad Anna e Geolier. La canzone ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei brani più venduti e ascoltati in Italia.