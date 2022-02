Pensando a lei è il nuovo singolo di Shiva, rilasciato l’11 febbraio 2022 e immediatamente balzato al primo posto su YouTube, in tendenza nella sezione Musica.

Shiva, Pensando a lei, Autori canzone

La canzone vede, come autori, Shiva, FinesseGTB, Adam11, Jason Derulo, J.R. Rotem, Iyaz, Sean Kingston, Nathanael John, Tarek (DEU), Theron Thomas & Timothy Thomas.

Shiva, Pensando a lei, Significato canzone

Pensando a lei è una dichiarazione d’amore nei confronti dell’amata che è riuscita ad entrare nella vita e nel cuore di chi canta, nonostante diffidenze o insicurezze (“Non sa che all’inizio avevo paura anche solo a approcciarmi a lei, La prima volta, quando ti ho vista, sei nella testa come un replay”). Il colpo di fulmine è stato immediato e Shiva elenca le qualità e le caratteristiche che lo hanno fatto innamorare (“sei ancora più bella, Quando non ti trucchi e mi rubi l’abbigliamento”). E, come dice testualmente, “il mio mondo sta prendendo senso”.

Pensando a lei, Ascolta la canzone

Shiva, Pensando a lei, Testo canzone

Shawty’s like a melody in my head

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Oh-oh-oh-oh)

Na-na-na-na, everyday (Alza il volume nelle cuffie)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Nella notte sto pensando a lei, yo)

Shawty’s like a melody in my head (Uoh, yo)

(Chi l’avrebbe detto?) That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Oh-oh-oh, yo)

Na-na-na-na, everyday (Sto pensando a lei, yo)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Yo, nella notte sto pensando a lei, yo, yo)

Baby, non vuoi un trap boy (Boy)

Quindi non come noi (Noi)

Sono passato da avere niente a darti quello che vuoi (Vuoi)

Le chiavi del cuore non han doppioni, io non ho altre opzioni (No, no)

Se non cercarti per tutti i luoghi più delle distrazioni

Si può pensare io sia un bugiardo quando le dico che è tutto okay

Non sa che all’inizio avevo paura anche solo a approcciarmi a lei

La prima volta, quando ti ho vista, sei nella testa come un replay

Da amici a chiamarci “honey”, sì, penso troppo ai money

Avrai il DM pieno (Uh), sei ancora più bella

Quando non ti trucchi e mi rubi l’abbigliamento

Speravo mi dessi una chance

Tu che camminavi da sola nel centro (Milano)

Stai diventando il mio centro (Milano)

Il mio mondo sta prendendo senso (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

Chi l’avrebbe detto, sei come una–

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh-oh)

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Yeh-eh-eh)

(Nella notte sto pensando a lei) Na-na-na-na, everyday

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Nella notte sto pensando a lei, a lei)

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Nella notte penso a lei, uoh-oh)

Na-na-na-na, everyday (Nella testa come un replay, yo, nella testa come un replay)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Uoh-uoh, nella testa come un replay, replay)

(Uoh-uoh, baby, senti)

Sei la mia modella con le Nike ai piedi

Sei la mia scelta, tu sei la mia melody

Sei troppo bella per ‘sti grattacieli sempre spenti, yo

Dentro ai miei occhi tu che cosa vedi? Guardiamo un sacco di film

Ma quando provi a guardare dentro i sentimenti

Tu ti spaventi (Quindi)

Le ragazze in giro non fanno altro che lasciarmi più sporco

Ho scoperto che per te valgo molto

Quello che vivo non è mica un gioco (No, no)

È evidente che sei l’unica nel tuo genere

E mi hai trascinato la mente

La fila per te è piena di gente, c’è chi direbbe:

“Troppo giovani per legarci assieme” (Milano)

Battiti, stop, tu miri e shot, lasci un vuoto permanente (Pow-pow)

Lei sempre hot, come una Glock: o mi ammazza o mi protegge (Pow-pow)

L’amore non dura per sempre (No, no)

Allora viviamo nel mentre (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

Spezziamo ‘ste regole perché tu sei–

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh)

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Yeh-eh-eh)

(Nella notte sto pensando a lei) Na-na-na-na, everyday

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Nella notte sto pensando a lei, a lei)

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

(Uoh-oh-oh, nella notte penso a lei) That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Uoh-oh, nella notte penso a lei)

Na-na-na-na, everyday (Nella testa come un replay, yo, nella testa come un replay)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Uoh-uoh, nella testa come un replay, replay, uoh-uoh)