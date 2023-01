Non lo sai è una canzone di Shiva, scritta da Davide Maddalena, Diego Vincenzo Vettraino e Luca Faraone. Il brano fa parte del disco “Milano Demons“, rilasciato il 25 novembre 2022, e quarto progetto discografico del rapper italiano. Ha conquistato immediatamente il primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti e sta riscuotendo un ottimo successo anche su TikTok, risultando tra i pezzi più virali della piattaforma. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere il testo e il relativo significato.

Shiva, Non lo sai, Ascolta la canzone e leggi il significato

Nella canzone, Shiva si apre ai suoi sentimenti e racconta alla ragazza protagonista di provare ancora emozioni per lei, di essere ancora innamorato (“Mi credi se ti ripeto che, Sono ancora innamorato di te? Rivoglio i tuoi occhi”). Le chiede di non lasciarsi influenzare, di non ascoltare gli altri e si pone delle domande che restano senza risposta apparente (“Mi ameresti ancora, Se non avessi più niente da perdere”).

Non lo sai, Video ufficiale

Shiva, Non lo sai, Testo canzone

Ehi

Anche se non lo sai

Eri tutti i miei guai

Mo’ non so come stai

Ma nell’amore non sono mai stato fedele

Ora sporco la Sprite

Se sto male mi manchi

Hai aperto porte a nuove esperienze

Mi credi se ti ripeto che

Sono ancora innamorato di te?

Rivoglio i tuoi occhi

I problemi son troppi

Avevo il tesoro riposto in te

Ora rovescio da bere perché

Ho perso i miei homie

Siamo rimasti in pochi, yeah-eh

Mi sveglio di notte, non prendo più sonno

Di giorno riscrivo canzoni d’amore

Sto bevendo troppo, sto fumando troppo

Sarà che mi manchi, sento la pressione

Sì, sono anni che non vivo con mamma

Gli pago l’affitto e non vado a trovarla

Il mio cuore è bollente, il mio sguardo è assente

Ma so che qualcuno là in alto mi guarda

Ho fatto dei sogni e c’eravamo noi

In cui ti davo un anello a colori

Ogni volta che abbiamo litigato

Mi sentivo perso per mille ragioni

Ti senti al sicuro quando sei con me

Abbiamo diviso ricordi e legami

Ora li vuoi cancellare da testa

Ma i tagli nell’anima restano tali

Dimmi se mi ami

Non ascoltare gli altri

Ho meno spazio nei miei sentimenti

Ma tu sai come fare a riaggrapparli

La guerra nel blocco ha lasciato alcuni dei volti cancellati

Sto versando da bere, l’odio nella Sprite

Anche se non lo sai

Eri tutti i miei guai

Mo’ non so come stai

Ma nell’amore non sono mai stato fedele

Ora sporco la Sprite

Se sto male mi manchi

Hai aperto porte a nuove esperienze

Mi credi se ti ripeto che

Sono ancora innamorato di te?

Rivoglio i tuoi occhi

I problemi son troppi

Avevo il tesoro riposto in te

Ora rovescio da bere perché

Ho perso i miei homie

Siamo rimasti in pochi (ehi, ehi), yeah-eh

Anche se non lo sai

Nella borsa di Off-White ho un sacco di peccati

L’amore fa vittime, ho amici caduti

Come fan le foglie in autunno dagli alberi

Come le stelle, come dei soldati

Mi ameresti ancora

Se non avessi più niente da perdere

Se avessi sete, se tornassi perso

Su quel marciapiede a servire dei grammi?

Mi ameresti ancora

Se da domani mollassi i concerti

I miei conti bancari

La vita che faccio, le droghe, gli sbagli

Gli amici, le feste, le cene, i dettagli?

Quando ci baciamo sembra ci tagliamo

Poi quando scopiamo è come vendicarci

Per tutto il tempo passato con le altre

Tu con gli altri, ho i ricordi sottili

Mi ferisci anche senza gli artigli

Tu mi ecciti quando bisbigli

Siamo due opposti, ma tu mi assomigli

Ora ho capito che sei quella giusta per me

Devo fare scelte giuste per me

Vorrei passare una vita con te

Ma ho solamente una notte in hotel

Anche se non lo sai

Eri tutti i miei guai

Mo’ non so come stai

Ma nell’amore non sono mai stato fedele

Ora sporco la Sprite

Se sto male mi manchi

Hai aperto porte a nuove esperienze

Mi credi se ti ripeto che

Sono ancora innamorato di te?

Rivoglio i tuoi occhi

I problemi son troppi

Avevo il tesoro riposto in te

Ora rovescio da bere perché

Ho perso i miei homie

Siamo rimasti in pochi, yeah-eh