Seat Music Awards 2021, 9 settembre. Stasera al via con la prima puntata, in diretta dall’Arena di Verona, su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrata per il decimo anno consecutivo in coppia. Si parte subito dopo il Tg1, dalle 20.30. E noi di Soundsblog seguiremo la serata con il nostro consueto liveblogging.

Seat Music Awards 2021, i cantanti premiati

Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici: gli album Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Multiplatino certificati tra giugno 2020 e agosto 2021. Ma, in questa edizione, per la prima volta gli Awards allargheranno il loro abbraccio anche ai personaggi più importanti della televisione italiana. Ci saranno oltre 80 artisti pronti ad alternarsi sul palco nel corso delle due serate.

Inoltre ci saranno i Premi Diva: speciali riconoscimenti agli artisti che hanno stretto uno particolare legame con la città che, come di consueto, ospita i Seat Music Awards.

Seat Music Awards 2021, i cantanti e i vip ospiti

Come anticipato, non ci saranno solo cantanti quest’anno, sul palco dell’Arena di Verona, ma anche personaggi del piccolo schermo, pronti ad essere premiati. Ecco, a seguire, chi sarà presente questa sera, 9 settembre 2021.

Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Il Volo, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Zucchero

Oltre a loro, previsti ospiti della serata saranno anche Amadeus, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Marco Giallini, Jerry Calà, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo e Alessandro Siani.

Seat Music Awards 2021 in tv

Sarà possibile seguire i Seat Music Awards in diretta su Rai 1 partire dalle 20.30 e, in streaming, sul sito Raiplay.it. Noi di Soundsblog, seguiremo la serata live e commenteremo, aggiornandovi minuto per minuto, sullo svolgimento della serata. Alla fine, su TvBlog, la recensione della prima puntata.