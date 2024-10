Nas è atteso in concerto al Fabrique di Milano con una nuova data del suo Illmatic 30 Year Anniversary Tour. Pubblicato 30 anni fa dall’allora ventenne Nas, Illmatic è ampiamente considerato come uno degli album hip hop più grandi e influenti di tutti i tempi.

Il disco, certificato platino negli USA contiene classici moderni come “N.Y State of Mind”, “Halftime”, “The World Is Yours” e “It Ain’t Hard to Tell”. A 30 anni di distanza, Illmatic rimane il punto di riferimento di quanto possa essere grande l’hip hop.

Per celebrare il 30° anniversario del disco, la leggenda del Queensbridge è partito in tournée in Europa e nel Regno Unito tra ottobre e novembre.

La scaletta delle canzoni di Nas in concerto al Fabrique di Milano

The Genesis (Instrumental)

N.Y. State of Mind

Life’s a Bitch

The World Is Yours

Halftime

Memory Lane (Sittin’ in da Park)

One Love

One Time 4 Your Mind

Represent

It Ain’t Hard to Tell

The Message

Made You Look

I Can

40-16 Building

I’m on Fire

Nas Is Like

If I Ruled the World (Imagine That)

One Mic

ORARI UFFICIALI:

19:00 Apertura Porte

20:00 Dj Shocca

21:00 NAS

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data al Fabrique di Milano.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Il Fabrique si trova in Via Gaudenzio Fantoli, 9, Milano.

In auto:

Da Autostrada A1 (direzione sud): Uscire a Milano Melegnano, seguire per Tangenziale Est (A51) in direzione nord e uscire a Forlanini/Linate, poi seguire le indicazioni per Via Mecenate.

Da Autostrada A4 (da Torino o Venezia): Entrare in Tangenziale Est (A51) e prendere l’uscita Forlanini/Linate.

Parcheggi: Nella zona ci sono vari parcheggi a pagamento o gratuiti; tuttavia, è meglio arrivare con anticipo perché nei giorni di evento si riempiono rapidamente.

Con i Mezzi Pubblici:

Metro + Bus: Prendi la Linea 3 (Gialla) della metropolitana e scendi a Porto di Mare, poi prendi il Bus 88 (direzione Mecenate) e scendi alla fermata Via Fantoli.

Tram + Bus: Prendi il Tram 27 e scendi a Via Mecenate, da lì c’è una breve passeggiata di circa 10 minuti per arrivare a destinazione.