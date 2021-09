Seconda serata dei Seat Music Awards 2021 oggi, 10 settembre, a partire dalle 20.30 circa. Ultimo appuntamento della kermesse musicale guidata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che assegnano i premi per i maggiori successi discografici: gli album Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Multiplatino certificati tra giugno 2020 e agosto 2021. Ma, in questa edizione, per la prima volta gli Awards allargheranno il loro abbraccio anche ai personaggi più importanti della televisione italiana. Ci saranno oltre 80 artisti pronti ad alternarsi sul palco nel corso delle due serate.

Inoltre ci saranno i Premi Diva: speciali riconoscimenti agli artisti che hanno stretto uno particolare legame con la città che, come di consueto, ospita i Seat Music Awards. Ieri, tra i premiati, Amadeus e Maria De Filippi.

Seat Music Awards 2021, seconda serata, cantanti

Ecco i cantanti presente sul palco dell’Arena di Verona durante la seconda serata dei Seat Music Awards 2021:

Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Fred De Palma, Diodato, Irama, Emma, Emis Killa e Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Blanco, Loretta Goggi, Guè Pequeno, Il tre, Elettra Lamborghini, Negramaro, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Mace, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Deddy, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi

Spazio ad Eleonora Abbagnato (volto simbolo della danza in tutto il mondo) e Loretta Goggi che, stasera, festeggerà i 40 anni di Maledetta primavera, uscito nel 1981.

Seat Music Awards 2021 in diretta tv dall’Arena di Verona

Sarà possibile seguire i Seat Music Awards in diretta su Rai 1 partire dalle 20.30 e, in streaming, sul sito Raiplay.it. Noi di Soundsblog, seguiremo la serata live e commenteremo, aggiornandovi minuto per minuto, sullo svolgimento della serata.

L’evento andrà in onda, come anticipato, dalle 20.30 circa in diretta dall’Arena di Verona e terminerà intorno a 00.30.