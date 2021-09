I Seat Music Awards 2021 si terranno il 9 e 10 settembre all’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada saranno nuovamente alla conduzione dell’eventi musicale di fine estate. Molti i cantanti ospiti, suddivisi nelle due serate trasmesse su Rai 1 giovedì e venerdì prossimi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma della prima data di giovedì 9 settembre.

Seat Music Awards 2021 scaletta 9 settembre, i cantanti e artisti ospiti che si esibiranno

Ecco il cast dei cantanti che salirà sul palco dell’Arena di Verona giovedì 9 settembre 2021:

Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Il Volo, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Zucchero

Oltre a loro, previsti ospiti della serata saranno anche Amadeus, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Marco Giallini, Jerry Calà, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo e Alessandro Siani.

Seat Music Awards, biglietti

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti di vendita abituali.

Chi sarà premiato?

Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici: gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno 2020 e agosto 2021. É in questa edizione che per la prima volta, gli Awards allargheranno il loro abbraccio anche ai personaggi più importanti della televisione italiana. In diretta dall’ARENA DI VERONA, i SEAT MUSIC AWARDS vedranno oltre 80 artisti alternarsi sul palco nel corso delle due serate.

Seat Music Awards 2021, date

I Seat Music Awards andranno in onda giovedì e venerdì, 9 e 10 settembre 2021. Ma un terzo appuntamento, registrato, sarà tramesso domenica 12 settembre alle ore 16.30 su Rai 1: Seat Music Awards – Disco estate. Narratore del viaggio sarà Nek, per il secondo anno consecutivo in una veste insolita ma a lui molto congeniale, affiancato dalla partecipazione di Michela Giraud,

Domenica 12 settembre saranno presenti sul palco: Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romani, Federico Rossi, Sottotono.