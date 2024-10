Lady Gaga è tornata con il primo singolo ufficiale che anticipa la sua nuova era discografica. Disease ha visto la luce pochi giorni fa e, nelle scorse ore, è stato condiviso il video ufficiale della canzone. Poco dopo, via social, è stata la stessa cantante a spiegare il significato della clip:

“Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dall’agitazione. Mi da un senso di claustrofobia. Disease consiste nell’affrontare questa paura, nell’affrontare me stessa e la mia oscurità interiore e nel rendermi conto che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Posso provare a scappare da loro, ma sono ancora parte di me e posso correre e correre, ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un instante.

Danzare, trasformarsi, correre, buttare fuori. Ancora e ancora, di nuovo con me stessa. Questa parte integrante di me è in definitiva bellissima perché è mia e ho imparato a gestirla. Sono il direttore della mia sinfonia. Io sono tutti gli attori negli spettacoli che sono la mia arte e la mia vita. Per quanto spaventosa sia la domanda, le risposte sono dentro di me. Parti essenziali e inestricabili di ciò che mi rende me stessa. Mi salvo continuando ad andare avanti. Sono pienamente me stessa, sono forte e sono pronta per la sfida. Buon Halloween”.

Inoltre, sui suoi social, Lady Gaga ha ringraziato tutti per il successo del brano, già in testa alle classifiche:

“Onestamente sto cercando di trovare le parole giuste da dire: sono stata così entusiasta di pubblicare la mia nuova musica e vedere tutti i ‘monsters’ prendere vita e ballare, esibirsi e sorridere e piangere, è una gioia pazzesca! Sono così grata e sopraffatta dal vostro amore per Disease. Continuate a ballare. C’è ancora altro che sta per uscire! Non vedevo la nostra comunità così da molto tempo. Grazie per aver partecipato a questo viaggio con me per tutti questi anni e per essere ancora presenti per la mia musica.”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “DISEASE” DI LADY GAGA