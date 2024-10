Taylor Swift ha lodato e ringraziato pubblicamente Sabrina Carpenter per essere stata ospite del suo concerto a New Orleans: ecco le sue parole

Sabrina Carpenter ha avuto la benedizione palese di Taylor Swift. E, calcolando il potere mediatico dell’interprete di “Blank Space”, può sentirsi decisamente soddisfatta. Nelle scorse ore, via social, la Swift ha dichiarato:

“Una delle cose che ricorderò sempre di questo fine settimana è stata sorprendere il pubblico con un’esibizione della principessa del pop dei nostri sogni: Sabrina Carpenter”

Sabrina era apparsa come ospite a sorpresa sul palco del suo concerto nel fine settimana, a New Orleans.

Sabrina Carpenter è attualmente in tournée con il suo concerto Short n’ Sweet negli Stati Uniti ed è stata in precedenza una cantante di supporto per le prime tappe dell’Eras Tour di Taylor, aprendo i live in Australia e America Latina.

“Nota a margine: aveva un giorno libero dal suo programma di tour molto esaustivo. Il suo show è fisicamente pieno e spettacolare, e lei avrebbe potuto riposarsi nel suo tempo libero. Uno dei motivi per cui la rispetto così tanto è che fa cose del genere, fa di tutto per regalare ai fan un momento a sorpresa che non si aspettavano”

Infine, Taylor Swift ha continuato descrivendo Sabrina come “vera”, esprimendo la sua gratitudine all’interprete di Espresso per aver trovato il tempo di unirsi a lei.

“È reale come non mai e sono così grato che lo abbia fatto per noi”

Ecco, qui sotto, il messaggio completo:

Wow, New Orleans. Sto ancora sorridendo pensando a quel meraviglioso fine settimana. La città ci ha davvero accolto a braccia aperte (con braccialetti dell’amicizia su quelle braccia metaforiche) e ha celebrato il tour con tale entusiasmo. Una delle cose che ricorderò sempre di questo fine settimana è stata sorprendere il pubblico con un’esibizione della principessa del pop dei nostri sogni: @sabrinacarpenter. Nota a margine: aveva un giorno libero dal suo programma di tour molto esaustivo. Il suo spettacolo è fisicamente pieno e spettacolare, e lei avrebbe potuto restare nel suo tempo libero. Uno dei motivi per cui la rispetto così tanto è che fa cose del genere, fa di tutto per dare ai fan un momento a sorpresa che non si aspettavano. È reale come sembra e sono così grato che lo abbia fatto per noi. Grazie a ognuno di quei bellissimi volti che ho avuto modo di vedere in 3 notti magiche in Louisiana. La nostra prossima tappa è l’ultima città americana del The Eras Tour: Indianapolis ♥️