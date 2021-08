Torna anche quest’anno, l’appuntamento con i Seat Music Awards. L’evento andrà in onda il 9 e 10 settembre 2021 su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Una terza puntata, invece, è prevista -in orario differente- con Nek alla conduzione. Durante le due serate verranno consegnati i premi agli artisti che hanno conquistato, tra giugno 2020 e settembre 2021, album d’oro, di platino e multiplatino e i singoli multiplatino.

Saranno numerosi gli ospiti delle due puntate, suddivisi tra il 9 e il 10 settembre, secondo un ordine non ancora svelato. Ecco, a seguire il cast dei cantanti che si esibiranno all’Arena di Verona: Claudio Baglioni, i BoomDaBash, Baby K, Francesca Michielin, Samuel, Elettra Lamborghini, i Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Ernia, Blanco, Aka7even, Deddy, Rkomi, Fred de Palma (con Anitta), Il Tre, Arisa (con gli Autogol), Massimo Pericolo, gli Psicologi, Mecna, Jake La Furia ed Emis Killa, Shade, Capo Plaza, Mara Sattei, Gué Pequeno, Mace, Shablo, Random, Marco Mengoni, Sangiovanni, Ligabue, Loredana Bertè, Marracash, Gigi D’Alessio, Diodato, Madame, Zucchero, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Il Volo, Emma, Fiorella Mannoia, Mahmood, Annalisa, Colapesce Di Martino, Takagi & Ketra (con Giusy Ferreri) e Carl Brave e Noemi.

Seat Music Awards 2021, Fedez assente nonostante il tormentone “Mille”?

Incuriosisce, nell’elenco, l’assenza di Fedez che, insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti, hanno dominato per ben cinque settimane la prima posizione della classifica Fimi con “Mille”, uno dei tormentoni certificati di questa estate. In molti, però, via social, non sono stupiti più di tanto, convinti che sia legato allo scontro avvenuto dopo il Concertone del Primo Maggio 2021 tra la Rai e Fedez. Il cantante commenterà la sua assenza nei prossimi giorni? Arriveranno smentite o conferme in merito alla sua mancata partecipazione ai Seat Music Awards 2021?

Per chi vuole assistere alla serata all’Arena di Verona, sarà possibile presenziare all’evento, comprando i biglietti qui, su Ticketone, con differenze di prezzo in base alla scelta del posto. Vi ricordiamo che è necessario avere il Green Pass per poter partecipare alla serata, come previsto dal 6 agosto scorso.